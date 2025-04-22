В Румынии зафиксирована серия из пяти землетрясений в течение 8 часов

На территории одного из уездов Румынии за 8 часов было зафиксировано пять землетрясений, первое из которых произошло в середине суток в понедельник.

Передает УНН со ссылкой на Digi24 и Newsweek.

Румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли (INCDFP) сообщил, что в течение восьмичасового периода в округе Бузеу (район Вранча) произошло пять землетрясений.

Было зафиксировано пять землетрясений с интервалом примерно в 8 часов. Первое из них произошло в понедельник, в 16:18, и имело магнитуду 3,6. Последнее, через 24 минуты после полуночи, имело магнитуду 2,8.