В Румынии зафиксирована серия из пяти землетрясений в течение 8 часов
Киев • УНН
В округе Бузеу (район Вранча) было зафиксировано пять землетрясений в течение восьми часов. Первый из них произошел в понедельник и имел магнитуду 3,6.
На территории одного из уездов Румынии за 8 часов было зафиксировано пять землетрясений, первое из которых произошло в середине суток в понедельник.
Передает УНН со ссылкой на Digi24 и Newsweek.
Детали
Румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли (INCDFP) сообщил, что в течение восьмичасового периода в округе Бузеу (район Вранча) произошло пять землетрясений.
Было зафиксировано пять землетрясений с интервалом примерно в 8 часов. Первое из них произошло в понедельник, в 16:18, и имело магнитуду 3,6. Последнее, через 24 минуты после полуночи, имело магнитуду 2,8.
Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 32 км к юго-западу от Фокшашани, 44 км к северу от Бузиу, 88 км к юго-востоку от Сфанту-Георге, 92 км к северо-востоку от Плоэшти, 95 км к западу от Брэилы, 95 км к западу от Галаца, 96 км к востоку от Брашова, 99 км к юго-западу от Бырлада.
Напомним
В Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился вблизи границы с Мексикой на глубине 13 км. Сообщений о серьезных повреждениях или пострадавших не поступало.
В центральных и южных районах Ирака пронеслась песчаная буря, из-за которой более тысячи человек обратились за медицинской помощью с проблемами дыхания. Власти закрыли аэропорты.
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