У островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,5: детали
Киев • УНН
В понедельник у островов Фиджи зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр был на глубине более 170 км, что уменьшает риск разрушений и цунами.
В понедельник к югу от островов Фиджи произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,5 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает УНН.
Детали
Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на значительной глубине – более 170 километров. Такая глубина обычно уменьшает разрушительный потенциал колебаний.
О жертвах или повреждениях пока не сообщается. Власти региона проводят мониторинг ситуации, а также уточняют возможные последствия для прибрежных территорий, в том числе и риск возникновения цунами.
Напомним
Недавно в северо-восточной части округа Илань на Тайване в среду произошло землетрясение магнитудой 5,8. По данным метеорологического управления, эпицентр подземных толчков зафиксировали на глубине 72,4 км, вблизи столицы Тайбэя. Пожарно-спасательная служба Тайваня подтвердила, что данные о разрушениях и ущербе не поступали ни от гражданского сектора, ни от научных парков острова, где сосредоточена значительная часть глобального производства полупроводников.
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8: подробности09.04.25, 14:48 • 6651 просмотр