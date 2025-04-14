Біля островів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,5: деталі

У понеділок на південь від островів Фіджі стався землетрус, магнітуда якого склала 6,5 бала. Про це повідомляє Геологічна служба США, передає УНН.

Деталі

Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований на значній глибині – понад 170 кілометрів. Така глибина, зазвичай, зменшує руйнівний потенціал коливань.

Про жертви або пошкодження наразі не повідомляється. Влада регіону проводить моніторинг ситуації, а також уточнює можливі наслідки для прибережних територій, зокрема й ризик виникнення цунамі.

Нагадаємо

Нещодавно у північно-східній частині округу Ілань на Тайвані у середу стався землетрус магнітудою 5,8. За даними метеорологічного управління, епіцентр підземних поштовхів зафіксували на глибині 72,4 км, поблизу столиці Тайбеї. Пожежно-рятувальна служба Тайваню підтвердила, що даних про руйнування та збитки не надходило ні від цивільного сектору, ні від наукових парків острова, де зосереджена значна частина глобального виробництва напівпровідників.

На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,8: подробиці