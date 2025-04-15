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The Guardian

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Тисячі людей отримали проблеми з диханням: піщана буря пронеслася центром та півднем Іраку

Київ • УНН

 • 8252 перегляди

В центральних і південних районах Іраку пронеслася піщана буря, через яку понад тисячу людей звернулися за медичною допомогою з проблемами дихання. Влада закрила аеропорти.

Тисячі людей отримали проблеми з диханням: піщана буря пронеслася центром та півднем Іраку

Понад тисячу людей отримали проблеми з диханням після того, як піщана буря прокотилася в центральній і південній частинах Іраку. У провінції Мутанна повідомили про щонайменше сімсот випадків задухи. Понад 500 людей, включно із дітьми, були доставлені в лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Піщана буря накрила південні провінції Іраку помаранчевою хмарою та зменшила видимість до менше одного кілометра.

Понад 1000 людей отримали проблеми з диханням після того, як піщана буря прокотилася в центральній і південній частинах Іраку

- повідомили представники охорони здоров'я.

Видання зазначило, що за словами одного посадовця з провінції Мутанна відомо про щонайменше 700 випадків задухи.

Понад 250 людей були доставлені в лікарні провінції Наджаф, а щонайменше 322 пацієнти, включаючи дітей, були відправлені в лікарні провінції Діванія. Ще 530 осіб повідомили про проблеми з диханням у провінціях Ді-Кар і Басра.

На фотографіях, які поширились мережею, видно, як деякі райони країни вкриті густим помаранчевим серпанком. Пішоходи та поліцейські вдягнули медичні маски, щоб захиститися від пилу.

За інформацією місцевих ЗМІ, у низці регіонів сталися відключення електроенергії. Також влада була змушена закрити аеропорти в провінціях Наджаф і Басра.

Пилові бурі в країні стають частішими через зміну клімату

Пилові бурі – поширене явище в Іраку, але деякі експерти вважають, що вони стають частішими через зміну клімату. Саме через зміну клімату, Ірак входить до списку ООН як одна з п'яти найбільш вразливих країн. Місцеві мешканці постійно стикаються з регулярними піщаними бурями, жахливою спекою та дефіцитом води.

Наприклад, сильна піщана буря у 2022 році призвела до смерті однієї людини, а понад п'ять тисяч осіб потребували лікування від респіраторних захворювань.

Згідно з даними Міністерства охорони навколишнього середовища, Ірак у майбутньому переживе більше "пилових днів".

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Альона Уткіна

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