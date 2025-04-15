У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2

На півдні Каліфорнії зафіксовано землетрус магнітудою 5,2. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

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У штаті Каліфорнія стався землетрус силою 5,2 бала за шкалою Ріхтера. За інформацією Геологічної служби США, підземні поштовхи зареєстровано приблизно о 10-й годині за місцевим часом. Епіцентр землетрусу розташовувався всього за кілька кілометрів на південь від населеного пункту, поблизу кордону зі Мексикою, на глибині близько 13 кілометрів.

Після основного поштовху спостерігалася серія менш потужних афтершоків. Наразі, за словами представників міської влади Сан-Дієго, повідомлень про серйозні пошкодження інфраструктури чи постраждалих не надходило.

Місцева влада і служби екстреного реагування залишаються в режимі підвищеної готовності. Як заявили в офісі шерифа, ситуацію продовжують моніторити, а зв’язок із місцевими громадами підтримується в штатному режимі.

Нагадаємо

У понеділок біля островів Фіджі також було зафіксовано землетрус магнітудою 6,5; епіцентр якого був на глибині понад 170 км.

Біля островів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,5: деталі