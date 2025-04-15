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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Киев • УНН

 • 2766 просмотра

В Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился вблизи границы с Мексикой на глубине 13 км. Сообщений о серьезных повреждениях или пострадавших не поступало.

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2

На юге Калифорнии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

В штате Калифорния произошло землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера. По информации Геологической службы США, подземные толчки зарегистрированы примерно в 10 часов по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался всего в нескольких километрах к югу от населенного пункта, вблизи границы с Мексикой, на глубине около 13 километров.

После основного толчка наблюдалась серия менее мощных афтершоков. Сейчас, по словам представителей городских властей Сан-Диего, сообщений о серьезных повреждениях инфраструктуры или пострадавших не поступало.

Местные власти и службы экстренного реагирования остаются в режиме повышенной готовности. Как заявили в офисе шерифа, ситуацию продолжают мониторить, а связь с местными общинами поддерживается в штатном режиме.

Напомним

В понедельник возле островов Фиджи также было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5; эпицентр которого был на глубине более 170 км.

У островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,5: детали14.04.25, 00:13 • 2496 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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