В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Киев • УНН
В Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился вблизи границы с Мексикой на глубине 13 км. Сообщений о серьезных повреждениях или пострадавших не поступало.
На юге Калифорнии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
В штате Калифорния произошло землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера. По информации Геологической службы США, подземные толчки зарегистрированы примерно в 10 часов по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался всего в нескольких километрах к югу от населенного пункта, вблизи границы с Мексикой, на глубине около 13 километров.
После основного толчка наблюдалась серия менее мощных афтершоков. Сейчас, по словам представителей городских властей Сан-Диего, сообщений о серьезных повреждениях инфраструктуры или пострадавших не поступало.
Местные власти и службы экстренного реагирования остаются в режиме повышенной готовности. Как заявили в офисе шерифа, ситуацию продолжают мониторить, а связь с местными общинами поддерживается в штатном режиме.
Напомним
В понедельник возле островов Фиджи также было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5; эпицентр которого был на глубине более 170 км.
У островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,5: детали14.04.25, 00:13 • 2496 просмотров