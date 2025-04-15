$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 1086 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 4414 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29293 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160038 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138407 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141443 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136042 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135933 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196685 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77714 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 47809 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 60923 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 67163 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 58073 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 38815 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 1092 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 962 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 17540 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 27188 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 9174 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13836 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15675 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111272 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112795 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Сан-Дієго

Новини по темi

У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2

У Південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр був поблизу кордону з Мексикою на глибині 13 км. Повідомлень про серйозні пошкодження чи постраждалих не надходило.

Новини Світу • 14 квітня, 22:31 • 986 перегляди

Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

Вперше телескоп Вебба зафіксував, як планета, розміром з Юпітер, "падає" в зірку. Раніше вважалося, що планети поглинаються розширенням зірки.

Новини Світу • 14 квітня, 18:47 • 4492 перегляди

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад фільму "Месники: Судний День", де зіграють актори всесвіту Marvel, герої "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки". Роберт Дауні-молодший повернеться, але вже як лиходій Доктор Дум.

Новини Світу • 27 березня, 13:17 • 133208 перегляди

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший, відомий як Залізна людина, зіграє антагоніста Доктора Дума. Ця ідея виникла у Кевіна Файгі ще до виходу "Залізної людини".

Новини Світу • 24 березня, 15:51 • 50720 перегляди

США розгорнули військовий корабель ВМС на місії на кордоні з Мексикою на тлі імміграційної політики Трампа

Есмінець USS Gravely, який боровся з хуситами, тепер патрулює кордон США та Мексики. Це частина зусиль адміністрації Трампа з придушення міграційної політики.

Новини Світу • 17 березня, 07:33 • 17690 перегляди

Студія Visual Arts під ударом: PlayStation звільняє розробників - ЗМІ

Sony проводить нову хвилю скорочень у студії Visual Arts в Сан-Дієго, яка працювала над The Last of Us. Звільнення відбуваються після провалу Concord та реорганізації керівництва компанії.

Технології • 5 березня, 11:59 • 136122 перегляди

Берінчик втратив титул чемпіона WBO у легкій вазі в бою з Девісом

Денис Берінчик зазнав першої поразки у професійній кар'єрі від американця Кейшона Девіса на Madison Square Garden. Бій завершився нокаутом у четвертому раунді після нокдауну в третьому.

Спорт • 15 лютого, 04:54 • 31501 перегляди

Американський військовий літак зазнав аварії біля узбережжя Каліфорнії

Винищувач EA-18G Growler ВМС США зазнав аварії в затоці Сан-Дієго біля військової бази Коронадо. Обидва пілоти встигли катапультуватися та були врятовані рибальським судном.

Новини Світу • 13 лютого, 00:09 • 29336 перегляди

Рolitico: каліфорнійські чиновники відкладають дозвіл на запуск ракет SpaceX, серед можливих підстав - твіти Ілона Маска про вибори

Прибережна комісія Каліфорнії відмовила SpaceX у дозволі на запуск 50 ракет на рік через політичні заяви Ілона Маска. Комісари висловили занепокоєння щодо впливу Маска на вибори та класифікації SpaceX як військового підрядника.

Політика • 11 жовтня, 10:24 • 12250 перегляди

Більше не "залізна людина": Роберт Дауні-молодший повернеться до кіновсесвіту Marvel

Актор зіграє Доктора Дума у фільмах 'Месники: Судний день' та 'Месники: Таємні війни'. Його повернення до кіновсесвіту Marvel стало сюрпризом для фанатів після смерті персонажа Тоні Старка у попередньому фільмі.

Новини Світу • 28 липня, 18:05 • 83716 перегляди

Український боксер Берінчик завоював титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі

Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете і став новим чемпіоном світу за версією WBO в легкій вазі у 12-раундовому поєдинку в Сан-Дієго.

Спорт • 19 травня, 05:54 • 22997 перегляди

У США після аварії вертольота п'ятьох зниклих морпіхів знайдено мертвими

П'ятеро морських піхотинців, які перебували на борту зниклого гелікоптера, що розбився в Каліфорнії, були знайдені мертвими.

Новини Світу • 9 лютого, 07:51 • 21771 перегляди

У США рятувальники шукають п'ятьох морських піхотинців, які вважаються зниклим безвісти на тлі шторму

Рятувальники продовжують пошуки п'ятьох морських піхотинців, які вважаються зниклими безвісти після того, як їх вертоліт CH-53E Super Stallion зник під час сильного снігопаду і дощу в Південній Каліфорнії.

Новини Світу • 8 лютого, 07:52 • 25020 перегляди