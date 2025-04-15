У Південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр був поблизу кордону з Мексикою на глибині 13 км. Повідомлень про серйозні пошкодження чи постраждалих не надходило.
Вперше телескоп Вебба зафіксував, як планета, розміром з Юпітер, "падає" в зірку. Раніше вважалося, що планети поглинаються розширенням зірки.
Marvel представила акторський склад фільму "Месники: Судний День", де зіграють актори всесвіту Marvel, герої "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки". Роберт Дауні-молодший повернеться, але вже як лиходій Доктор Дум.
Роберт Дауні-молодший, відомий як Залізна людина, зіграє антагоніста Доктора Дума. Ця ідея виникла у Кевіна Файгі ще до виходу "Залізної людини".
Есмінець USS Gravely, який боровся з хуситами, тепер патрулює кордон США та Мексики. Це частина зусиль адміністрації Трампа з придушення міграційної політики.
Sony проводить нову хвилю скорочень у студії Visual Arts в Сан-Дієго, яка працювала над The Last of Us. Звільнення відбуваються після провалу Concord та реорганізації керівництва компанії.
Денис Берінчик зазнав першої поразки у професійній кар'єрі від американця Кейшона Девіса на Madison Square Garden. Бій завершився нокаутом у четвертому раунді після нокдауну в третьому.
Винищувач EA-18G Growler ВМС США зазнав аварії в затоці Сан-Дієго біля військової бази Коронадо. Обидва пілоти встигли катапультуватися та були врятовані рибальським судном.
Прибережна комісія Каліфорнії відмовила SpaceX у дозволі на запуск 50 ракет на рік через політичні заяви Ілона Маска. Комісари висловили занепокоєння щодо впливу Маска на вибори та класифікації SpaceX як військового підрядника.
Актор зіграє Доктора Дума у фільмах 'Месники: Судний день' та 'Месники: Таємні війни'. Його повернення до кіновсесвіту Marvel стало сюрпризом для фанатів після смерті персонажа Тоні Старка у попередньому фільмі.
Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете і став новим чемпіоном світу за версією WBO в легкій вазі у 12-раундовому поєдинку в Сан-Дієго.
П'ятеро морських піхотинців, які перебували на борту зниклого гелікоптера, що розбився в Каліфорнії, були знайдені мертвими.
Рятувальники продовжують пошуки п'ятьох морських піхотинців, які вважаються зниклими безвісти після того, як їх вертоліт CH-53E Super Stallion зник під час сильного снігопаду і дощу в Південній Каліфорнії.