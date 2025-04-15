У США рятувальники шукають п'ятьох морських піхотинців, які вважаються зниклим безвісти на тлі шторму

Рятувальники продовжують пошуки п'ятьох морських піхотинців, які вважаються зниклими безвісти після того, як їх вертоліт CH-53E Super Stallion зник під час сильного снігопаду і дощу в Південній Каліфорнії.