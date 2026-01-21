Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину
Київ • УНН
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса, Уша Венс, повідомила про очікування четвертої дитини. У них вже є троє дітей: Еван (2017), Вівек (2020) і Мірабель (2021).
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса Уша повідомила в соцмережі "Х", що чекає на четверту дитину.
Ми дуже раді поділитися чудовими новинами. Наша родина зростає
Уша Венс (уроджена Чілукурі) народилася і виросла в робітничому передмісті Сан-Дієго, штат Каліфорнія, в сім'ї інженера-механіка і вченої-молекулярного біолога. Її батьки переїхали до США зі штату Андхра-Прадеш на півдні Індії.
Вона познайомилася з Джей Ді Венсом у 2010 році, будучи студенткою Єльської школи права. У шлюбі народилось троє дітей: Еван (2017), Вівек (2020) і Мірабель (2021).
