Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину

Фото: x.com/SLOTUS

Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса Уша повідомила в соцмережі "Х", що чекає на четверту дитину. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Ми дуже раді поділитися чудовими новинами. Наша родина зростає - йдеться в дописі другої леді США.

Додатково

Уша Венс (уроджена Чілукурі) народилася і виросла в робітничому передмісті Сан-Дієго, штат Каліфорнія, в сім'ї інженера-механіка і вченої-молекулярного біолога. Її батьки переїхали до США зі штату Андхра-Прадеш на півдні Індії.

Вона познайомилася з Джей Ді Венсом у 2010 році, будучи студенткою Єльської школи права. У шлюбі народилось троє дітей: Еван (2017), Вівек (2020) і Мірабель (2021).

Чоловік розбив вікна в будинку віцепрезидента США Венса і був затриманий