Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 січня, 20:12 • 16995 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 35154 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 31016 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 49332 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 33318 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 46472 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 25464 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29306 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26826 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27372 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прем'єр Гренландії закликав готуватися до можливого вторгнення20 січня, 21:23 • 8102 перегляди
Суперечка про Гренландію зірвала плани підписання угоди щодо України на форумі в Давосі - Axios20 січня, 21:41 • 9724 перегляди
Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня20 січня, 23:05 • 5988 перегляди
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з ВенесуелоюVideo20 січня, 23:38 • 14199 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною21 січня, 00:14 • 18989 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 26148 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 49344 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 46476 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 43516 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 55695 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Олег Кіпер
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 674 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 13113 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 18643 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 19670 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 26489 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Дипломатка
Золото

Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса, Уша Венс, повідомила про очікування четвертої дитини. У них вже є троє дітей: Еван (2017), Вівек (2020) і Мірабель (2021).

Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину
Фото: x.com/SLOTUS

Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса Уша повідомила в соцмережі "Х", що чекає на четверту дитину. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Ми дуже раді поділитися чудовими новинами. Наша родина зростає

- йдеться в дописі другої леді США.

Додатково

Уша Венс (уроджена Чілукурі) народилася і виросла в робітничому передмісті Сан-Дієго, штат Каліфорнія, в сім'ї інженера-механіка і вченої-молекулярного біолога. Її батьки переїхали до США зі штату Андхра-Прадеш на півдні Індії.

Вона познайомилася з Джей Ді Венсом у 2010 році, будучи студенткою Єльської школи права. У шлюбі народилось троє дітей: Еван (2017), Вівек (2020) і Мірабель (2021).

Чоловік розбив вікна в будинку віцепрезидента США Венса і був затриманий05.01.26, 16:04 • 4015 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Соціальна мережа
Шлюб
Джей Ді Венс
Сан-Дієго
Каліфорнія
Індія
Сполучені Штати Америки