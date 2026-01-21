$43.180.08
20 января, 20:12
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидает четвертого ребенка

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса, Уша Вэнс, сообщила об ожидании четвертого ребенка. У них уже есть трое детей: Эван (2017), Вивек (2020) и Мирабель (2021).

Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидает четвертого ребенка
Фото: x.com/SLOTUS

Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша сообщила в соцсети "Х", что ждет четвертого ребенка. Об этом сообщает УНН.

Детали

Мы очень рады поделиться замечательными новостями. Наша семья растет

- говорится в сообщении второй леди США.

Дополнительно

Уша Вэнс (урожденная Чилукури) родилась и выросла в рабочем пригороде Сан-Диего, штат Калифорния, в семье инженера-механика и ученой-молекулярного биолога. Ее родители переехали в США из штата Андхра-Прадеш на юге Индии.

Она познакомилась с Джей Ди Вэнсом в 2010 году, будучи студенткой Йельской школы права. В браке родилось трое детей: Эван (2017), Вивек (2020) и Мирабель (2021).

Мужчина разбил окна в доме вице-президента США Вэнса и был задержан05.01.26, 16:04 • 4017 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Брак
Джей Ди Вэнс
Сан-Диего
Калифорния
Индия
Соединённые Штаты