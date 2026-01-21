Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидает четвертого ребенка
Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса, Уша Вэнс, сообщила об ожидании четвертого ребенка. У них уже есть трое детей: Эван (2017), Вивек (2020) и Мирабель (2021).
Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша сообщила в соцсети "Х", что ждет четвертого ребенка. Об этом сообщает УНН.
Мы очень рады поделиться замечательными новостями. Наша семья растет
Уша Вэнс (урожденная Чилукури) родилась и выросла в рабочем пригороде Сан-Диего, штат Калифорния, в семье инженера-механика и ученой-молекулярного биолога. Ее родители переехали в США из штата Андхра-Прадеш на юге Индии.
Она познакомилась с Джей Ди Вэнсом в 2010 году, будучи студенткой Йельской школы права. В браке родилось трое детей: Эван (2017), Вивек (2020) и Мирабель (2021).
