Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидает четвертого ребенка

Фото: x.com/SLOTUS

Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша сообщила в соцсети "Х", что ждет четвертого ребенка. Об этом сообщает УНН.

Детали

Мы очень рады поделиться замечательными новостями. Наша семья растет - говорится в сообщении второй леди США.

Дополнительно

Уша Вэнс (урожденная Чилукури) родилась и выросла в рабочем пригороде Сан-Диего, штат Калифорния, в семье инженера-механика и ученой-молекулярного биолога. Ее родители переехали в США из штата Андхра-Прадеш на юге Индии.

Она познакомилась с Джей Ди Вэнсом в 2010 году, будучи студенткой Йельской школы права. В браке родилось трое детей: Эван (2017), Вивек (2020) и Мирабель (2021).

