Мужчина разбил окна в доме вице-президента США Вэнса и был задержан

Эксклюзив
14:42 • 760 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 6642 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 10674 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 14780 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 27069 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 80240 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 62664 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 88653 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 95440 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 66819 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49 • 54022 просмотра
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto09:55 • 13441 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны11:49 • 18148 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 7296 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 15129 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 15679 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 148008 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 165500 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 46907 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 41759 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 39802 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 48197 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 93585 просмотра
Мужчина разбил окна в доме вице-президента США Вэнса и был задержан

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Мужчину задержали после того, как он разбил окна в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса в Огайо и повредил автомобиль Секретной службы. Вэнса и его семьи не было дома во время инцидента.

Мужчина разбил окна в доме вице-президента США Вэнса и был задержан

Мужчина, разбивший окна в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса в Огайо в Соединенных Штатах и причинивший другой ущерб имуществу, был задержан рано утром в понедельник, сообщила Секретная служба США, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Мужчина был задержан вскоре после полуночи агентами Секретной службы, прикомандированными к дому Вэнса, к востоку от центра Цинциннати, сообщил представитель агентства Энтони Гульельми в заявлении, отправленном по электронной почте в Associated Press. Его имя не разглашается.

Секретная служба услышала громкий шум в доме около полуночи и обнаружила человека, который разбил окно молотком и пытался проникнуть в дом, сообщили два сотрудника правоохранительных органов. Мужчина также повредил автомобиль Секретной службы, подъезжая по подъездной дорожке к дому, сообщил один из чиновников.

Дом, расположенный в районе Уолнат-Хиллз, на холмах с видом на город, в то время был пуст, а Вэнса и его семьи не было в Огайо, сказал Гульельми.

Он сказал, что Секретная служба координирует свои действия с Департаментом полиции Цинциннати и прокуратурой США, пока рассматриваются решения относительно предъявленных обвинений.

Вэнс, республиканец, был сенатором США, представлявшим Огайо, прежде чем стать вице-президентом. Его офис сообщил, что его семья уже вернулась в Вашингтон, и направил вопросы в Секретную службу.

Уолнат-Хиллз - один из старейших районов города, где расположены исторические места, в том числе дом Гарриет Бичер-Стоу.

Муж Нэнси Пелоси подвергся "жестокому нападению" в доме в Сан-Франциско28.10.22, 15:13 • 220303 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Недвижимость
Ассошиэйтед Пресс
Огайо
Джей Ди Вэнс
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Соединённые Штаты