Мужчина разбил окна в доме вице-президента США Вэнса и был задержан

Мужчина, разбивший окна в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса в Огайо в Соединенных Штатах и причинивший другой ущерб имуществу, был задержан рано утром в понедельник, сообщила Секретная служба США, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Мужчина был задержан вскоре после полуночи агентами Секретной службы, прикомандированными к дому Вэнса, к востоку от центра Цинциннати, сообщил представитель агентства Энтони Гульельми в заявлении, отправленном по электронной почте в Associated Press. Его имя не разглашается.

Секретная служба услышала громкий шум в доме около полуночи и обнаружила человека, который разбил окно молотком и пытался проникнуть в дом, сообщили два сотрудника правоохранительных органов. Мужчина также повредил автомобиль Секретной службы, подъезжая по подъездной дорожке к дому, сообщил один из чиновников.

Дом, расположенный в районе Уолнат-Хиллз, на холмах с видом на город, в то время был пуст, а Вэнса и его семьи не было в Огайо, сказал Гульельми.

Он сказал, что Секретная служба координирует свои действия с Департаментом полиции Цинциннати и прокуратурой США, пока рассматриваются решения относительно предъявленных обвинений.

Вэнс, республиканец, был сенатором США, представлявшим Огайо, прежде чем стать вице-президентом. Его офис сообщил, что его семья уже вернулась в Вашингтон, и направил вопросы в Секретную службу.

Уолнат-Хиллз - один из старейших районов города, где расположены исторические места, в том числе дом Гарриет Бичер-Стоу.

