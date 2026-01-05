Чоловік розбив вікна в будинку віцепрезидента США Венса і був затриманий
Київ • УНН
Чоловіка затримали після того, як він розбив вікна в будинку віцепрезидента США Джей Ді Венса в Огайо та пошкодив автомобіль Секретної служби. Венса та його родини не було вдома під час інциденту.
Чоловіка, який розбив вікна в будинку віцепрезидента США Джей Ді Венса в Огайо у Сполучених Штатах та завдав іншої шкоди майну, було затримано рано в понеділок, повідомила Секретна служба США, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Чоловіка було затримано невдовзі після опівночі агентами Секретної служби, призначеними до будинку Венса, на схід від центру Цинциннаті, повідомив речник агентства Ентоні Гульєльмі у заяві, надісланій електронною поштою до Associated Press. Його ім'я не розголошується.
Секретна служба почула гучний шум у будинку близько опівночі та виявила людину, яка розбила вікно молотком і намагалася потрапити до будинку, повідомили два співробітники правоохоронних органів. Чоловік також пошкодив автомобіль Секретної служби, під'їжджаючи під'їзною доріжкою до будинку, повідомив один із чиновників.
Будинок, розташований у районі Волнат-Гіллз, на пагорбах з видом на місто, на той час був порожній, а Венса та його родини не було в Огайо, сказав Гульєльмі.
Він сказав, що Секретна служба координує свої дії з Департаментом поліції Цинциннаті та прокуратурою США, поки розглядаються рішення щодо висунутих звинувачень.
Венс, республіканець, був сенатором США, який представляв Огайо, перш ніж стати віцепрезидентом. Його офіс повідомив, що його родина вже повернулася до Вашингтона, і направив запитання до Секретної служби.
Волнат-Гіллз - один із найстаріших районів міста, де розташовані історичні місця, зокрема будинок Гаррієт Бічер-Стоу.
