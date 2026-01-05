Чоловік розбив вікна в будинку віцепрезидента США Венса і був затриманий

$42.290.12
Ексклюзив
14:05 • 1550 перегляди
12:32 • 9238 перегляди

Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
13:13 • 6170 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 9238 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 23599 перегляди
4 січня, 09:34 • 66274 перегляди

Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Ексклюзив
09:07 • 73130 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 59949 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 86732 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 94227 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 66274 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 69360 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 50791 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 50259 перегляди
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto09:55 • 11865 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 16023 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 10853 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 1600 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 11288 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 73187 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 144326 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 161913 перегляди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Сергій Кислиця
Ігор Терехов
Христя Фріланд
Україна
Київська область
Харківська область
Донецька область
Село
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 44380 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 39408 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 37746 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 46322 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 91887 перегляди
Техніка
Дипломатка
Золото
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

Чоловік розбив вікна в будинку віцепрезидента США Венса і був затриманий

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Чоловіка затримали після того, як він розбив вікна в будинку віцепрезидента США Джей Ді Венса в Огайо та пошкодив автомобіль Секретної служби. Венса та його родини не було вдома під час інциденту.

Чоловік розбив вікна в будинку віцепрезидента США Венса і був затриманий

Чоловіка, який розбив вікна в будинку віцепрезидента США Джей Ді Венса в Огайо у Сполучених Штатах та завдав іншої шкоди майну, було затримано рано в понеділок, повідомила Секретна служба США, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Чоловіка було затримано невдовзі після опівночі агентами Секретної служби, призначеними до будинку Венса, на схід від центру Цинциннаті, повідомив речник агентства Ентоні Гульєльмі у заяві, надісланій електронною поштою до Associated Press. Його ім'я не розголошується.

Секретна служба почула гучний шум у будинку близько опівночі та виявила людину, яка розбила вікно молотком і намагалася потрапити до будинку, повідомили два співробітники правоохоронних органів. Чоловік також пошкодив автомобіль Секретної служби, під'їжджаючи під'їзною доріжкою до будинку, повідомив один із чиновників.

Будинок, розташований у районі Волнат-Гіллз, на пагорбах з видом на місто, на той час був порожній, а Венса та його родини не було в Огайо, сказав Гульєльмі.

Він сказав, що Секретна служба координує свої дії з Департаментом поліції Цинциннаті та прокуратурою США, поки розглядаються рішення щодо висунутих звинувачень.

Венс, республіканець, був сенатором США, який представляв Огайо, перш ніж стати віцепрезидентом. Його офіс повідомив, що його родина вже повернулася до Вашингтона, і направив запитання до Секретної служби.

Волнат-Гіллз - один із найстаріших районів міста, де розташовані історичні місця, зокрема будинок Гаррієт Бічер-Стоу.

Чоловік Ненсі Пелосі зазнав "жорстокого нападу" в будинку в Сан-Франциско28.10.22, 15:13 • 220302 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Нерухомість
Ассошіейтед Прес
Огайо
Джей Ді Венс
Секретна служба США
Вашингтон
Сполучені Штати Америки