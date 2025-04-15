Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.
За даними джерел видання, DOGE, очолюваний Маском, планує скорочення в Міністерстві нацбезпеки США, включаючи Секретну службу. Агентство з надзвичайних ситуація може бути ліквідовано, Прикордонно-митна служба також під загрозою.
Агенти Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловіку поблизу Білого дому в неділю вранці. Інцидент стався після попередження про "суїцидального" чоловіка, який прямував до Вашингтона з Індіани.
Сенат США з перевагою у 4 голоси затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я. Юрист-еколог без медичного досвіду очолить систему охорони здоров'я США попри критику його поглядів щодо вакцинації.
Шон Керран, який захистив Трампа під час замаху в липні, очолить Секретну службу США. Керран працює в службі з 2001 року та був частиною команди безпеки Трампа під час його першого президентського терміну.
У Вашингтоні розгорнули масштабну операцію безпеки перед інавгурацією Дональда Трампа. Тисячі військових, снайпери та детектори загроз забезпечують захист церемонії за участі світових лідерів.
Правоохоронні органи Вашингтону посилюють безпеку через три важливі події протягом 15 днів. Серед них - затвердження результатів виборів, похорон Картера та інавгурація Трампа.
Секретна служба США затримала людину під час спроби перелізти через тимчасову огорожу біля Білого дому. Інцидент стався в суботу близько 11 ранку, порушника заарештували і передали поліції.
В Корнуоллі тестують роботів-собак з гамма-детекторами для оцінки якості ґрунту на фермах. Пристрої вартістю 25 000 фунтів можуть працювати на складній місцевості зі швидкістю до 5 м/с.
Секретна служба США залучила робота-патрульного на прізвисько "Spot" для охорони Мар-а-Лаго. Безпілотний пристрій може працювати як дистанційно, так і за запрограмованим маршрутом.
Білий дім, Капітолій та резиденцію Камали Гарріс оточили новими загородженнями для безпеки. Влада готується до можливих заворушень після президентських виборів, хоча конкретних загроз не виявлено.
Журналісти Le Monde відстежили переміщення путіна через додаток Strava, яким користувались його охоронці. Додаток зафіксував їхні пробіжки біля секретних резиденцій та місць зустрічей президента рф.
Президент США Джо Байден погодився надати Дональду Трампу військові літаки та додатковий захист через загрози з боку Ірану. Байден доручив міністерству оборони забезпечити Трампа всім необхідним.
Передвиборчий штаб Трампа запросив військові літаки та додаткові заходи безпеки через загрози з боку Ірану. Секретна служба заявляє, що Трамп отримує "найвищий рівень захисту".
США вживають заходів для руйнування глобальної мережі криптовалют у координації з міжнародними партнерами. Мета - протистояти ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей, а також позбавити оборонну базу рф ресурсів.
Президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $7,9 млрд. Він включає протиповітряну оборону, безпілотники, боєприпаси та розширення навчання українських пілотів F-16.
Лідери Конгресу США домовились про тримісячне фінансування федеральних агентств, запобігаючи закриттю уряду. Угода включає додаткові кошти для Секретної служби та проведення виборів.
Перед виступом Трампа на Лонг-Айленді стався інцидент із повідомленням про бомбу в машині. За даними ЗМІ, представник поліцейського управління округу Нассау підтвердив, що "сталася підозріла подія".
Віце-президент Камала Гарріс провела коротку розмову з Дональдом Трампом після ймовірної другої спроби замаху на нього. Вона висловила радість, що він у безпеці, та наголосила на неприпустимості політичного насильства.
Секретна служба США планує оточити трибуну Трампа куленепробивним склом на вуличних мітингах. Це безпрецедентний захід безпеки для колишнього президента після нещодавньої спроби замаху.
Дональд Трамп заявив, що замах на нього став можливим через брак координації між правоохоронцями. Він похвалив роботу Секретної служби, особливо снайпера, який ліквідував нападника.
Томас Крукс, який стріляв в експрезидента США Трампа, вивчав місце виступу за допомогою дрона. ФБР знайшло у нього вибухові пристрої та зашифровані повідомлення, але мотив поки невідомий.
Після замаху в Пенсильванії Секретна служба рекомендує кампанії Трампа проводити заходи в закритих приміщеннях. Команда шукає закриті майданчики для майбутніх мітингів, вважаючи їх безпечнішими.
Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку через нездатність запобігти замаху на Дональда Трампа. Президент Байден подякував їй за службу та планує призначити нового директора найближчим часом.
Снайпери помітили Томаса Крукса з далекоміром біля місця мітингу Трампа за годину до стрілянини. Секретна служба втратила його з поля зору, що призвело до спроби вбивства експрезидента.