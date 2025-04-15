Секретна служба США

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19334 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133768 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126635 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125163 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127798 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192298 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

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Адміністрація Трампа планує військовий парад у Вашингтоні до дня народження президента та 250-річчя Армії США - The Hill

Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.

Новини Світу • 8 квітня, 14:09 • 9443 перегляди

Маск скоротить штат Міністерства нацбезпеки США, під загрозою Секретна служба - CNN

За даними джерел видання, DOGE, очолюваний Маском, планує скорочення в Міністерстві нацбезпеки США, включаючи Секретну службу. Агентство з надзвичайних ситуація може бути ліквідовано, Прикордонно-митна служба також під загрозою.

Політика • 6 квітня, 01:42 • 9911 перегляди

Секретна служба США поранила озброєного чоловіка біля Білого дому

Агенти Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловіку поблизу Білого дому в неділю вранці. Інцидент стався після попередження про "суїцидального" чоловіка, який прямував до Вашингтона з Індіани.

Новини Світу • 9 березня, 14:44 • 22643 перегляди

Сенат США затвердив Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я попри критику

Сенат США з перевагою у 4 голоси затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я. Юрист-еколог без медичного досвіду очолить систему охорони здоров'я США попри критику його поглядів щодо вакцинації.

Новини Світу • 13 лютого, 19:39 • 24401 перегляди

Трамп призначив свого охоронця новим директором Секретної служби США

Шон Керран, який захистив Трампа під час замаху в липні, очолить Секретну службу США. Керран працює в службі з 2001 року та був частиною команди безпеки Трампа під час його першого президентського терміну.

Новини Світу • 23 січня, 10:46 • 23955 перегляди

Безпрецедентні заходи безпеки на інавгурації Трампа у Вашингтоні: що відомо

У Вашингтоні розгорнули масштабну операцію безпеки перед інавгурацією Дональда Трампа. Тисячі військових, снайпери та детектори загроз забезпечують захист церемонії за участі світових лідерів.

Новини Світу • 18 січня, 09:00 • 119418 перегляди

Вашингтон перебуває в стані "підвищеної загрози" після терактів

Правоохоронні органи Вашингтону посилюють безпеку через три важливі події протягом 15 днів. Серед них - затвердження результатів виборів, похорон Картера та інавгурація Трампа.

Новини Світу • 4 січня, 20:57 • 29490 перегляди

Невідомий намагався перелізти через огорожу біля Білого дому: що сталося?

Секретна служба США затримала людину під час спроби перелізти через тимчасову огорожу біля Білого дому. Інцидент стався в суботу близько 11 ранку, порушника заарештували і передали поліції.

Новини Світу • 15 грудня, 07:38 • 22114 перегляди

Нові роботи-пси можуть допомогти фермерам збільшити прибуток

В Корнуоллі тестують роботів-собак з гамма-детекторами для оцінки якості ґрунту на фермах. Пристрої вартістю 25 000 фунтів можуть працювати на складній місцевості зі швидкістю до 5 м/с.

Технології • 26 листопада, 11:41 • 13698 перегляди

Робот-собака від Boston Dynamics охороняє резиденцію Трампа у Флориді

Секретна служба США залучила робота-патрульного на прізвисько "Spot" для охорони Мар-а-Лаго. Безпілотний пристрій може працювати як дистанційно, так і за запрограмованим маршрутом.

Новини Світу • 25 листопада, 08:03 • 14039 перегляди

У Вашингтоні посилюють безпеку до дня виборів: що відбувається біля Білого дому та Капітолія

Білий дім, Капітолій та резиденцію Камали Гарріс оточили новими загородженнями для безпеки. Влада готується до можливих заворушень після президентських виборів, хоча конкретних загроз не виявлено.

Новини Світу • 4 листопада, 14:27 • 18143 перегляди

Переміщення путіна відстежили за допомогою спортивного застосунку його охоронців - Le Monde

Журналісти Le Monde відстежили переміщення путіна через додаток Strava, яким користувались його охоронці. Додаток зафіксував їхні пробіжки біля секретних резиденцій та місць зустрічей президента рф.

Новини Світу • 30 жовтня, 00:15 • 22266 перегляди

За умови, що він не попросить F-15: Байден відреагував на прохання Трампа про військові літаки

Президент США Джо Байден погодився надати Дональду Трампу військові літаки та додатковий захист через загрози з боку Ірану. Байден доручив міністерству оборони забезпечити Трампа всім необхідним.

Новини Світу • 11 жовтня, 22:46 • 32636 перегляди

Запити надзвичайні та безпрецедентні: передвиборчий штаб Трампа запросив військові літаки та посилений захист

Передвиборчий штаб Трампа запросив військові літаки та додаткові заходи безпеки через загрози з боку Ірану. Секретна служба заявляє, що Трамп отримує "найвищий рівень захисту".

Новини Світу • 11 жовтня, 18:48 • 22711 перегляди

США оголосили про нові санкції проти рф: спрямовані на руйнацію глобальної мережі криптовалют

США вживають заходів для руйнування глобальної мережі криптовалют у координації з міжнародними партнерами. Мета - протистояти ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей, а також позбавити оборонну базу рф ресурсів.

Політика • 26 вересня, 10:39 • 15688 перегляди

Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на майже 8 мільярдів доларів: що туди входить

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні на $7,9 млрд. Він включає протиповітряну оборону, безпілотники, боєприпаси та розширення навчання українських пілотів F-16.

Війна • 26 вересня, 10:15 • 17858 перегляди

Конгрес США досяг угоди щодо короткострокового фінансування уряду

Лідери Конгресу США домовились про тримісячне фінансування федеральних агентств, запобігаючи закриттю уряду. Угода включає додаткові кошти для Секретної служби та проведення виборів.

Новини Світу • 23 вересня, 07:28 • 15837 перегляди

У США повідомили про вибухівку в машині перед мітингом Трампа: ЗМІ розкрили деталі

Перед виступом Трампа на Лонг-Айленді стався інцидент із повідомленням про бомбу в машині. За даними ЗМІ, представник поліцейського управління округу Нассау підтвердив, що "сталася підозріла подія".

Новини Світу • 18 вересня, 16:21 • 16505 перегляди

Камала Гарріс зателефонувала Трампу після ймовірної спроби замаху

Віце-президент Камала Гарріс провела коротку розмову з Дональдом Трампом після ймовірної другої спроби замаху на нього. Вона висловила радість, що він у безпеці, та наголосила на неприпустимості політичного насильства.

Політика • 17 вересня, 21:39 • 59791 перегляди

Секретна служба США готується використовувати куленепробивне скло для вуличних мітингів Трампа - ЗМІ

Секретна служба США планує оточити трибуну Трампа куленепробивним склом на вуличних мітингах. Це безпрецедентний захід безпеки для колишнього президента після нещодавньої спроби замаху.

Новини Світу • 15 серпня, 18:38 • 27297 перегляди

Трамп в інтерв'ю Маску: Замах стався через недостатню координацію правоохоронців

Дональд Трамп заявив, що замах на нього став можливим через брак координації між правоохоронцями. Він похвалив роботу Секретної служби, особливо снайпера, який ліквідував нападника.

Суспільство • 13 серпня, 02:40 • 113198 перегляди

Стрілок у Трампа вивчав місце виступу дроном - директор ФБР

Томас Крукс, який стріляв в експрезидента США Трампа, вивчав місце виступу за допомогою дрона. ФБР знайшло у нього вибухові пристрої та зашифровані повідомлення, але мотив поки невідомий.

Політика • 24 липня, 23:40 • 29802 перегляди

Секретна служба закликала кампанію Трампа припинити мітинги просто неба - WP

Після замаху в Пенсильванії Секретна служба рекомендує кампанії Трампа проводити заходи в закритих приміщеннях. Команда шукає закриті майданчики для майбутніх мітингів, вважаючи їх безпечнішими.

Новини Світу • 24 липня, 09:57 • 18563 перегляди

Очільниця Секретної служби США йде у відставку через замах на Трампа

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку через нездатність запобігти замаху на Дональда Трампа. Президент Байден подякував їй за службу та планує призначити нового директора найближчим часом.

Новини Світу • 23 липня, 17:57 • 19257 перегляди

Багато таємниць щодо Томаса Крукса: вештався і потрапляв у поле зору снайперів ще за годину до стрільби у бік Трампа

Снайпери помітили Томаса Крукса з далекоміром біля місця мітингу Трампа за годину до стрілянини. Секретна служба втратила його з поля зору, що призвело до спроби вбивства експрезидента.

Новини Світу • 18 липня, 08:21 • 15718 перегляди