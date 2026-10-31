Біля маєтку Трампа в Мар-а-Лаго розгорнули два ЗРК Avenger

Кейн - 9-й, Мбаппе навіть не у топ-10: як Україна голосувала за "Золотий м'яч-2026"

Кейн - 9-й, Мбаппе навіть не у топ-10: як Україна голосувала за "Золотий м'яч-2026"

Кейн - 9-й, Мбаппе навіть не у топ-10: як Україна голосувала за "Золотий м'яч-2026"

Кейн - 9-й, Мбаппе навіть не у топ-10: як Україна голосувала за "Золотий м'яч-2026"