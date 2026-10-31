Біля маєтку Трампа в Мар-а-Лаго розгорнули два ЗРК Avenger

$45.530.0650.680.09
ukenru
10:18 • 484 перегляди
Fire Point вже виготовляє зброю, якій для ударів по рф не потрібен Starlink - Ірина ТерехVideo
08:23 • 8784 перегляди
Літаки з евакуйованими з Олешок прибули до білорусі - Арахамія
06:39 • 10088 перегляди
Кожен другий запущений рф дрон реактивний: скільки знищили за ніч
31 жовтня, 03:25 • 63005 перегляди
Усик повертається у крузервейт у 2027 році заради абсолюту - менеджер
31 жовтня, 01:22 • 87469 перегляди
Протести біля Конституційного трибуналу Польщі набирають обертів - у Навроцького заявляють про спробу державного переворотуVideo
30 жовтня, 23:49 • 32845 перегляди
"Сильне рішення": Зеленський закликав США прискорити передачу Україні 500 ракет для Patriot
30 жовтня, 23:18 • 28710 перегляди
росія атакувала Харків реактивними "шахедами": є влучання у трьох районах
30 жовтня, 22:16 • 27926 перегляди
Три удари в один обʼєкт критичної інфраструктури: частина Києва без води та електрики
30 жовтня, 21:22 • 18607 перегляди
У Польщі розгорівся конфлікт навколо Конституційного трибуналу - люди вийшли на протестVideo
30 жовтня, 19:56 • 18957 перегляди
США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет до систем Patriot
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
російський калінінград уночі накрив повний блекаут, причина невідомаVideo31 жовтня, 00:51 • 17406 перегляди
На Хмельниччині в автомобілі, піднятому з річки, знайшли тіла трьох дітейPhoto31 жовтня, 02:43 • 21344 перегляди
Навроцький попри опір увійшов до будівлі Конституційного трибуналу ПольщіVideo31 жовтня, 02:56 • 19884 перегляди
Удар по Харкову пошкодив 10 будинків, постраждали троє людей04:30 • 12848 перегляди
Spotify готує ШІ-сервіс для реміксів і каверів - FT06:10 • 13923 перегляди
Публікації
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач09:59 • 1132 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 37386 перегляди
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
Ексклюзив
30 жовтня, 14:03 • 47012 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
Ексклюзив
30 жовтня, 09:52 • 50549 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому30 жовтня, 07:51 • 52817 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кароль Навроцький
Віталій Кличко
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Варшава
Реклама
УНН Lite
Кейн - 9-й, Мбаппе навіть не у топ-10: як Україна голосувала за "Золотий м'яч-2026"09:00 • 2040 перегляди
iPhone Duo за $1999 у центрі уваги через тріщини за кілька днів після релізу - чи є реакція Apple07:24 • 3780 перегляди
Spotify готує ШІ-сервіс для реміксів і каверів - FT06:10 • 13935 перегляди
Кіноновинки тижня: сім прем’єр, які варто побачити на великому екраніVideo30 жовтня, 19:30 • 29513 перегляди
Форвард “МанСіті” отримав особливе визнання від Instagram - профіль гравця отримав синій фон PhotoVideo30 жовтня, 18:04 • 25157 перегляди
Актуальне
Опалення
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Фільм
Starlink

Біля маєтку Трампа в Мар-а-Лаго розгорнули два ЗРК Avenger

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Біля резиденції Трампа у Флориді встановили два ЗРК Avenger через попередження про підвищену загрозу. Повітряний простір можуть закрити назавжди.

Біля маєтку Трампа в Мар-а-Лаго розгорнули два ЗРК Avenger
Avenger поряд із Мар-а-Лаго 23 жовтня 2026 року. Фото: Greg Lovett/Palm Beach Post

Поблизу маєтку президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго розгорнули два зенітно-ракетні комплекси Avenger. Причина - попередження Секретної служби США про "підвищену загрозу". Про це пише The Telegraph, передає УНН

Деталі 

"На курорті Дональда Трампа Мар-а-Лаго розгорнуто зенітні ракетні комплекси, оскільки Секретна служба попереджає про "підвищену загрозу", - пише видання. 

Згідно з опублікованими фотографіями, поблизу резиденції Трампа у Флориді встановили два ЗРК Avenger на плавучій баржі. 

"Секретна служба США діє в умовах підвищеної загрози, і ми постійно адаптуємо наші операції з охорони, використовуючи найсучасніші засоби, технології та методи для захисту осіб, що перебувають під нашою охороною", - сказав представник Секретної служби США виданню The Telegraph.

Системи Avenger оснащені ракетами малої дальності, встановленими на бронеавтомобілях Humvee, і призначені для перехоплення наступальних ударів та низьколітаючих літаків.

"Ці системи також було помічено в серпні, коли Трамп грав у гольф на своєму полі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. На прохання Секретної служби повітряний простір навколо Мар-а-Лаго закритий під час візиту Трампа. Згідно з матеріалами федерального суду, служба сподівається закрити його назавжди "через негативну оперативну інформацію про загрози", зокрема "терористичні загрози", - додає видання. 

Служба, яка забезпечує охорону високопосадовців США, зокрема президента та віцепрезидента, раніше цього року попередила, що кількість загроз щодо осіб, яких вона охороняє, зросла на 40% порівняно з минулим роком.

Вважається, що конфлікт США з Іраном є основною причиною цієї підвищеної загрози, хоча Трамп також зіткнувся з кількома спробами вбивства в останні роки з боку громадян США.

Нагадаємо 

Сполучені Штати попередили низку арабських країн Перської затоки про можливий початок короткої, але інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу. Американські військові вже посилюють протиповітряну оборону та готують авіацію до потенційних ударів. 

Павло Башинський

Світ
Теракт
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Нью-Джерсі
Дейлі телеграф
Секретна служба США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида
Іран