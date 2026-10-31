Біля маєтку Трампа в Мар-а-Лаго розгорнули два ЗРК Avenger
Київ • УНН
Біля резиденції Трампа у Флориді встановили два ЗРК Avenger через попередження про підвищену загрозу. Повітряний простір можуть закрити назавжди.
Поблизу маєтку президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго розгорнули два зенітно-ракетні комплекси Avenger. Причина - попередження Секретної служби США про "підвищену загрозу". Про це пише The Telegraph, передає УНН.
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"На курорті Дональда Трампа Мар-а-Лаго розгорнуто зенітні ракетні комплекси, оскільки Секретна служба попереджає про "підвищену загрозу", - пише видання.
Згідно з опублікованими фотографіями, поблизу резиденції Трампа у Флориді встановили два ЗРК Avenger на плавучій баржі.
"Секретна служба США діє в умовах підвищеної загрози, і ми постійно адаптуємо наші операції з охорони, використовуючи найсучасніші засоби, технології та методи для захисту осіб, що перебувають під нашою охороною", - сказав представник Секретної служби США виданню The Telegraph.
Системи Avenger оснащені ракетами малої дальності, встановленими на бронеавтомобілях Humvee, і призначені для перехоплення наступальних ударів та низьколітаючих літаків.
"Ці системи також було помічено в серпні, коли Трамп грав у гольф на своєму полі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. На прохання Секретної служби повітряний простір навколо Мар-а-Лаго закритий під час візиту Трампа. Згідно з матеріалами федерального суду, служба сподівається закрити його назавжди "через негативну оперативну інформацію про загрози", зокрема "терористичні загрози", - додає видання.
Служба, яка забезпечує охорону високопосадовців США, зокрема президента та віцепрезидента, раніше цього року попередила, що кількість загроз щодо осіб, яких вона охороняє, зросла на 40% порівняно з минулим роком.
Вважається, що конфлікт США з Іраном є основною причиною цієї підвищеної загрози, хоча Трамп також зіткнувся з кількома спробами вбивства в останні роки з боку громадян США.
Нагадаємо
Сполучені Штати попередили низку арабських країн Перської затоки про можливий початок короткої, але інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу. Американські військові вже посилюють протиповітряну оборону та готують авіацію до потенційних ударів.