Возле поместья Трампа в Мар-а-Лаго развернули два ЗРК Avenger

Avenger рядом с Мар-а-Лаго 23 октября 2026 года. Фото: Greg Lovett/Palm Beach Post

Вблизи поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго развернули два зенитно-ракетных комплекса Avenger. Причина — предупреждение Секретной службы США о "повышенной угрозе". Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

"На курорте Дональда Трампа Мар-а-Лаго развернуты зенитные ракетные комплексы, поскольку Секретная служба предупреждает о "повышенной угрозе", — пишет издание.

Согласно опубликованным фотографиям, вблизи резиденции Трампа во Флориде установили два ЗРК Avenger на плавучей барже.

"Секретная служба США действует в условиях повышенной угрозы, и мы постоянно адаптируем наши операции по охране, используя самые современные средства, технологии и методы для защиты лиц, находящихся под нашей охраной", — сказал представитель Секретной службы США изданию The Telegraph.

Системы Avenger оснащены ракетами малой дальности, установленными на бронеавтомобилях Humvee, и предназначены для перехвата наступательных ударов и низколетящих самолетов.

"Эти системы также были замечены в августе, когда Трамп играл в гольф на своем поле в Бедминстере, штат Нью-Джерси. По просьбе Секретной службы воздушное пространство вокруг Мар-а-Лаго закрыто во время визита Трампа. Согласно материалам федерального суда, служба надеется закрыть его навсегда "из-за негативной оперативной информации об угрозах", в частности "террористических угроз", — добавляет издание.

Служба, обеспечивающая охрану высокопоставленных должностных лиц США, в частности президента и вице-президента, ранее в этом году предупредила, что количество угроз в отношении лиц, которых она охраняет, выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Считается, что конфликт США с Ираном является основной причиной этой повышенной угрозы, хотя Трамп также столкнулся с несколькими покушениями на убийство в последние годы со стороны граждан США.

Напомним

Соединенные Штаты предупредили ряд арабских стран Персидского залива о возможном начале короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс. Американские военные уже усиливают противовоздушную оборону и готовят авиацию к потенциальным ударам.