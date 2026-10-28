США попередили союзників про можливу масштабну військову операцію проти Ірану після виборів – WSJ

Сполучені Штати попередили низку арабських країн Перської затоки про можливий початок короткої, але інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу. Американські військові вже посилюють протиповітряну оборону та готують авіацію до потенційних ударів. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, пише УНН.

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За інформацією видання, Пентагон перекидає з Техасу батарею зенітних ракетних комплексів Patriot для посилення захисту американських сил на Близькому Сході.

Водночас США виводять військовослужбовців із баз, які можуть стати цілями іранських атак, та готують бомбардувальники й винищувачі до можливих бойових операцій.

Трамп розглядає удари по ядерних об'єктах Ірану

Як зазначають джерела WSJ, американський президент схиляється до проведення масштабної операції, цілями якої можуть стати іранська інфраструктура та ядерні об'єкти. Однак остаточного рішення щодо початку ударів поки не ухвалено.

Ізраїль також готується до можливого відновлення атак на Іран.

У Білому домі відмовилися коментувати військові плани, які "можуть існувати, а можуть і не існувати", проте наголосили, що Дональд Трамп розглядає всі варіанти, аби не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Сам американський президент під час передвиборчого мітингу заявив, що може завершити війну з Іраном будь-якої миті, коли захоче. Зростання цін на бензин через конфлікт він назвав короткостроковими труднощами заради довгострокової вигоди.

Скоро ви запитаєте: "Що, в біса, сталося з бензином? Чому він такий дешевий?!" – заявив Трамп.

На тлі загрози ескалації США також почали терміново переміщувати частину дипломатів та членів їхніх родин із країн Близького Сходу.

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