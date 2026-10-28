США предупредили союзников о возможной масштабной военной операции против Ирана после выборов — WSJ

Соединённые Штаты предупредили ряд арабских стран Персидского залива о возможном начале короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс. Американские военные уже усиливают противовоздушную оборону и готовят авиацию к потенциальным ударам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По информации издания, Пентагон перебрасывает из Техаса батарею зенитных ракетных комплексов Patriot для усиления защиты американских сил на Ближнем Востоке.

В то же время США выводят военнослужащих с баз, которые могут стать целями иранских атак, и готовят бомбардировщики и истребители к возможным боевым операциям.

Трамп рассматривает удары по ядерным объектам Ирана

Как отмечают источники WSJ, американский президент склоняется к проведению масштабной операции, целями которой могут стать иранская инфраструктура и ядерные объекты. Однако окончательное решение о начале ударов пока не принято.

Израиль также готовится к возможному возобновлению атак на Иран.

В Белом доме отказались комментировать военные планы, которые "могут существовать, а могут и не существовать", однако подчеркнули, что Дональд Трамп рассматривает все варианты, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сам американский президент во время предвыборного митинга заявил, что может завершить войну с Ираном в любой момент, когда захочет. Рост цен на бензин из-за конфликта он назвал краткосрочными трудностями ради долгосрочной выгоды.

Скоро вы спросите: "Что, чёрт возьми, случилось с бензином? Почему он такой дешёвый?!" — заявил Трамп.

На фоне угрозы эскалации США также начали срочно перемещать часть дипломатов и членов их семей из стран Ближнего Востока.

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