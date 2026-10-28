Над столицей Саудовской Аравии прогремели взрывы после запуска хуситами баллистических ракет

Над столицей Саудовской Аравии Эр-Риядом прогремели взрывы на фоне ракетной атаки с территории Йемена. Власти королевства заявили о перехвате пяти баллистических ракет, запущенных поддерживаемыми Ираном хуситами. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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По информации саудовских властей, силы противовоздушной обороны уничтожили две баллистические ракеты над районом столицы. Еще три ракеты были перехвачены после запуска в направлении восточной части страны.

Поздно вечером 27 октября службы гражданской обороны Саудовской Аравии также объявили воздушную тревогу в районах городов Джидда и Янбу. Информация о пострадавших или разрушениях в результате ракетной атаки пока не приводилась.

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На фоне ракетных атак обострилась ситуация возле йеменского города Таиз, который является третьим по величине в стране.

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Хуситы обвинили правительственные силы в ударе по автозаправочной станции неподалеку от города, в результате которого, по их утверждениям, погибли два человека.

В течение последних недель хуситы фактически окружили Таиз и перекрыли часть путей снабжения с территорий, контролируемых международно признанным правительством Йемена.

В то же время правительственные войска продолжают оказывать сопротивление, а боевые действия вокруг города усиливаются.

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