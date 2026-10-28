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«Калибр» (семейство ракет)

Над столицей Саудовской Аравии прогремели взрывы после запуска хуситами баллистических ракет

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Саудовская ПВО заявила о перехвате пяти ракет, запущенных хуситами из Йемена. Взрывы прогремели над Эр-Риядом, о пострадавших не сообщается.

Над столицей Саудовской Аравии прогремели взрывы после запуска хуситами баллистических ракет

Над столицей Саудовской Аравии Эр-Риядом прогремели взрывы на фоне ракетной атаки с территории Йемена. Власти королевства заявили о перехвате пяти баллистических ракет, запущенных поддерживаемыми Ираном хуситами. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

По информации саудовских властей, силы противовоздушной обороны уничтожили две баллистические ракеты над районом столицы. Еще три ракеты были перехвачены после запуска в направлении восточной части страны.

Поздно вечером 27 октября службы гражданской обороны Саудовской Аравии также объявили воздушную тревогу в районах городов Джидда и Янбу. Информация о пострадавших или разрушениях в результате ракетной атаки пока не приводилась.

В Йемене обостряются бои между хуситами и правительственными войсками

На фоне ракетных атак обострилась ситуация возле йеменского города Таиз, который является третьим по величине в стране.

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Хуситы обвинили правительственные силы в ударе по автозаправочной станции неподалеку от города, в результате которого, по их утверждениям, погибли два человека.

В течение последних недель хуситы фактически окружили Таиз и перекрыли часть путей снабжения с территорий, контролируемых международно признанным правительством Йемена.

В то же время правительственные войска продолжают оказывать сопротивление, а боевые действия вокруг города усиливаются.

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Степан Гафтко

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