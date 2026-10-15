Хуситы атаковали штаб-квартиру нефтяного гиганта Saudi Aramco, повреждены офисы руководства
Киев • УНН
Удар хуситов повредил офисы руководства Saudi Aramco в Дахране, возник небольшой пожар. Жертв нет, один человек ранен осколками в Эр-Рияде.
Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы нанесли удар по штаб-квартире государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. В результате атаки были повреждены помещения генерального директора и других руководителей компании. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на региональных чиновников, пишет УНН.
Детали
Удар произошёл в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии. По словам 2 чиновников, общавшихся с журналистами на условиях анонимности, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее хуситы предупреждали о намерении атаковать Дахран баллистической ракетой. Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило возникновение небольшого пожара в здании Aramco, однако сама компания пока не прокомментировала инцидент.
Саудовская Аравия сообщила о перехвате ракет и дронов
По данным возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, силы противовоздушной обороны перехватили 2 беспилотника хуситов, 4 крылатые ракеты и несколько баллистических ракет, направлявшихся на Эр-Рияд, Дахран и город Аль-Хардж.
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В столице страны один человек пострадал от обломков перехваченного боеприпаса. Саудовское государственное агентство SPA опубликовало фотографии повреждённых здания и автомобиля, в капоте которого застрял крупный обломок, предположительно часть ракеты.
Тем временем подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил об ударах по столице Йемена Сане, обвинив в них Саудовскую Аравию. Саудовская коалиция эти сообщения не комментировала.
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