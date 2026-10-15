Хусити атакували штаб-квартиру нафтового гіганта Saudi Aramco, пошкоджено офіси керівництва

Підтримувані Іраном єменські хусити завдали удару по штаб-квартирі державної нафтової компанії Saudi Aramco у Саудівській Аравії. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення генерального директора та інших керівників компанії. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на регіональних посадовців, пише УНН.

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Удар стався в місті Дахран на сході Саудівської Аравії. За словами 2 чиновників, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше хусити попереджали про намір атакувати Дахран балістичною ракетою. Міністерство енергетики Саудівської Аравії підтвердило виникнення обмеженої пожежі в будівлі Aramco, однак сама компанія поки не прокоментувала інцидент.

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За даними очолюваної Саудівською Аравією коаліції, сили протиповітряної оборони перехопили 2 безпілотники хуситів, 4 крилаті ракети та кілька балістичних ракет, спрямованих на Ер-Ріяд, Дахран і місто Аль-Хардж.

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У столиці країни одна людина постраждала від уламків перехопленого боєприпасу. Саудівське державне агентство SPA оприлюднило фотографії пошкодженої будівлі та автомобіля, у капоті якого застряг великий уламок, імовірно частина ракети.

Тим часом підконтрольний хуситам телеканал "Аль-Масіра" повідомив про удари по столиці Ємену Сані, звинувативши в них Саудівську Аравію. Саудівська коаліція ці повідомлення не коментувала.

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