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Хусити атакували штаб-квартиру нафтового гіганта Saudi Aramco, пошкоджено офіси керівництва

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Удар хуситів пошкодив офіси керівництва Saudi Aramco в Дахрані, виникла обмежена пожежа. Жертв немає, одну людину поранено уламками в Ер-Ріяді.

Хусити атакували штаб-квартиру нафтового гіганта Saudi Aramco, пошкоджено офіси керівництва

Підтримувані Іраном єменські хусити завдали удару по штаб-квартирі державної нафтової компанії Saudi Aramco у Саудівській Аравії. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення генерального директора та інших керівників компанії. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на регіональних посадовців, пише УНН.

Деталі

Удар стався в місті Дахран на сході Саудівської Аравії. За словами 2 чиновників, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше хусити попереджали про намір атакувати Дахран балістичною ракетою. Міністерство енергетики Саудівської Аравії підтвердило виникнення обмеженої пожежі в будівлі Aramco, однак сама компанія поки не прокоментувала інцидент.

Саудівська Аравія повідомила про перехоплення ракет і дронів

За даними очолюваної Саудівською Аравією коаліції, сили протиповітряної оборони перехопили 2 безпілотники хуситів, 4 крилаті ракети та кілька балістичних ракет, спрямованих на Ер-Ріяд, Дахран і місто Аль-Хардж.

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У столиці країни одна людина постраждала від уламків перехопленого боєприпасу. Саудівське державне агентство SPA оприлюднило фотографії пошкодженої будівлі та автомобіля, у капоті якого застряг великий уламок, імовірно частина ракети.

Тим часом підконтрольний хуситам телеканал "Аль-Масіра" повідомив про удари по столиці Ємену Сані, звинувативши в них Саудівську Аравію. Саудівська коаліція ці повідомлення не коментувала.

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Степан Гафтко

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