Матч Роналду перенесли через ракетну атаку хуситів на Ер-Ріяд

Матч Ліги чемпіонів Азії між командою "Аль-Наср" Кріштіану Роналду та "Нефтчі Фергана" у понеділок, 12 жовтня, було перенесено на годину після того, як військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії заявила про перехоплення ракети, випущеної хуситами в напрямку Ер-Ріяда. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Саудівська Аравія нещодавно зазнала серії атак з боку підтримуваного Іраном угруповання, включаючи удари по нафтових об'єктах, танкерах та транспортних вузлах, а також низку смертельних ударів по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда.

На трибунах стадіону "Аль-Аваль" на матчі, запланованому на 21:15 за місцевим часом (21:15 за Києвом), було мало глядачів.

Коментатор на стадіоні заявив, що ситуація безпечна, що матч відбудеться, і попросив глядачів залишатися на своїх місцях.

Однак телеканал, який транслював матч, оголосив про годинну затримку.

Незадовго до цього кореспонденти AFP повідомили, що чули вибухи в Ер-Ріяді.

Водночас жителі Ер-Ріяда отримали на свої телефони сповіщення, у якому було зазначено: "Регіон піддається ворожій повітряній загрозі. Будь ласка, зберігайте спокій і залишайтеся вдома або в безпечному місці, подалі від вікон і дверей, і продовжуйте дотримуватися інструкцій цивільної оборони".

Згодом коаліція оголосила про "перехоплення та знищення" балістичної ракети, випущеної хуситами, у заяві у X.

Цей інцидент, пише видання, схоже, не засмутив Роналду, який забив 981-й гол у своїй кар'єрі безпосередньо перед перервою, і чемпіони Саудівської Аравії здобули перемогу з рахунком 3:1.

Роналду відсторонили від участі в матчах за збірну Португалії