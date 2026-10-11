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The Guardian
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Роналду відсторонили від участі в матчах за збірну Португалії

Київ • УНН

 • 1488 перегляди

FPF розпочала дисциплінарне провадження проти Роналду після його від’їзду зі зборів. Футболіст розкритикував Жорже Жезуша.

Роналду відсторонили від участі в матчах за збірну Португалії
Кріштіану Роналду. Фото: NTB/Reuters

Кріштіану Роналду тимчасово відсторонено від участі в матчах: Португальська футбольна федерація (FPF) розпочала дисциплінарне провадження щодо 41-річного футболіста після того, як він вирішив залишити розташування національної збірної, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

У вівторок Роналду перепросив у вболівальників, водночас розкритикувавши тренера збірної Португалії Жорже Жезуша, і заявив, що готовий відбути будь-яке покарання у вигляді відсторонення, яке до нього застосують.

"Дисциплінарне провадження щодо Кріштіану Роналду душ Сантуша Авейру було розпочато на підставі рішення підрозділу, що займається аматорським футболом, ухваленого 9 жовтня 2026 року", — йдеться в заяві FPF, оприлюдненій у суботу.

Роналду виклав власну версію конфлікту, що призвів до його від’їзду з Копенгагена перед матчем Ліги націй проти Данії минулого тижня.

За словами Роналду, Жезуш погодив план, згідно з яким нападник мав пропустити матчі проти Норвегії та Данії, щоб підтримувати оптимальну фізичну форму. Однак у день гри з Норвегією тренер повідомив йому, що він має зіграти 30 хвилин.

"Решту всі знають. Я розминався з початку другого тайму, стежив за часом, але на поле мене так і не випустили, — розповів Роналду. — Тренер не дотримав свого слова".

Роналду розкрив причину відходу з тренувального збору Португалії07.10.26, 04:53 • 25827 переглядiв

У матчах, де Роналду залишався в запасі або був відсутній, збірна Португалії здобула три перемоги, а гравець, що замінив його — Гонсалу Рамуш, — скористався своїм шансом, забивши три голи. Наступні матчі Ліги націй Португалія проведе проти Данії та Уельсу в листопаді.

Роналду завершив період міжнародних матчів розлогою публікацією для своїх 679 мільйонів підписників в Instagram, у якій закликав Жезуша визнати помилку: тренер змусив його розминатися біля бровки, але так і не випустив на поле в матчі проти Норвегії. Тренер збірної Португалії своєї помилки не визнав.

Роналду написав, що очікує на відсторонення згідно з правилами федерації, але пообіцяв уболівальникам: "У нас ще буде один або кілька прощальних матчів". Він уже повернувся до свого клубу "Ан-Наср" у Саудівській Аравії та відзначився голом у переможному матчі проти "Дірії" (3:0), що відбувся в п’ятницю.

Антоніна Туманова

Спорт
Уельс
The Guardian
Данія
Норвегія
Саудівська Аравія
Португалія