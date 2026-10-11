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Роналду отстранили от участия в матчах за сборную Португалии

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

FPF начала дисциплинарное производство против Роналду после его отъезда со сборов. Футболист раскритиковал Жорже Жезуша.

Роналду отстранили от участия в матчах за сборную Португалии
Криштиану Роналду. Фото: NTB/Reuters

Криштиану Роналду временно отстранён от участия в матчах: Португальская футбольная федерация (FPF) начала дисциплинарное производство в отношении 41-летнего футболиста после того, как он решил покинуть расположение национальной сборной, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Во вторник Роналду извинился перед болельщиками, одновременно раскритиковав тренера сборной Португалии Жорже Жезуша, и заявил, что готов принять любое наказание в виде отстранения, которое к нему применят.

"Дисциплинарное производство в отношении Криштиану Роналду душ Сантуша Авейру было начато на основании решения подразделения, занимающегося любительским футболом, принятого 9 октября 2026 года", — говорится в заявлении FPF, опубликованном в субботу.

Роналду изложил собственную версию конфликта, который привёл к его отъезду из Копенгагена перед матчем Лиги наций против Дании на прошлой неделе.

По словам Роналду, Жезуш согласовал план, согласно которому нападающий должен был пропустить матчи против Норвегии и Дании, чтобы поддерживать оптимальную физическую форму. Однако в день игры с Норвегией тренер сообщил ему, что он должен сыграть 30 минут.

"Остальное все знают. Я разминался с начала второго тайма, следил за временем, но на поле меня так и не выпустили, — рассказал Роналду. — Тренер не сдержал своего слова".

Роналду раскрыл причину ухода с тренировочного сбора сборной Португалии07.10.26, 04:53 • 25826 просмотров

В матчах, в которых Роналду оставался в запасе или отсутствовал, сборная Португалии одержала три победы, а заменивший его игрок — Гонсалу Рамуш — воспользовался своим шансом, забив три гола. Следующие матчи Лиги наций Португалия проведёт против Дании и Уэльса в ноябре.

Роналду завершил период международных матчей пространной публикацией для своих 679 миллионов подписчиков в Instagram, в которой призвал Жезуша признать ошибку: тренер заставил его разминаться у бровки, но так и не выпустил на поле в матче против Норвегии. Тренер сборной Португалии свою ошибку не признал.

Роналду написал, что ожидает отстранения согласно правилам федерации, но пообещал болельщикам: "У нас ещё будет один или несколько прощальных матчей". Он уже вернулся в свой клуб "Ан-Наср" в Саудовской Аравии и отметился голом в победном матче против "Дирии" (3:0), состоявшемся в пятницу.

Антонина Туманова

Спорт
Уэльс
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Дания
Норвегия
Саудовская Аравия
Португалия