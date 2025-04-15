Португалія

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У США планують 1200 акцій протесту проти Трампа та Маска - Reuters

5 квітня в США заплановано 1200 акцій протесту проти Трампа та Маска, які пройдуть у всіх 50 штатах, а також у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Організатори очікують найбільшу хвилю протестів.

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