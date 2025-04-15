Португалія

Netflix підвищить ціни на передплату в низці країн після зростання кількості користувачів

Netflix оголосив про підвищення цін на передплату в США, Канаді, Аргентині та Португалії. Кількість передплатників зросла на 19 мільйонів, а чистий прибуток компанії подвоївся до $1,8 млрд.