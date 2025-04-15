Португалія

Міністри фінансів ЄС обговорюють створення Європейського оборонного механізму (EDM) для спільної закупівлі зброї. До фонду зможуть долучитися країни поза ЄС, такі як Україна.
Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.
Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.
Футболіст Кріштіану Роналду та режисер Метью Вон об'єдналися для створення кіностудії UR•Marv. Вони вже профінансували та спродюсували два бойовики.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
5 квітня в США заплановано 1200 акцій протесту проти Трампа та Маска, які пройдуть у всіх 50 штатах, а також у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Організатори очікують найбільшу хвилю протестів.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Європейські винороби зіткнулися з проблемами через падіння попиту та загрозу мита від Трампа. Припинення поставок вже коштує компаніям 100 мільйонів євро на тиждень.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Міністр закордонних справ Португалії заявив про намір розширити підтримку України, координуючись із ЄС та НАТО. Країна готова збільшити допомогу в різних напрямках, включаючи програму F-16.
Міністр оборони Португалії заявив про відмову від американських F-35 через непередбачуваність політики США в НАТО. Існують побоювання щодо обмежень на використання та обслуговування літаків.
Президент Португалії оголосив дострокові парламентські вибори на 18 травня після відставки прем'єр-міністра Луїша Монтенегру. Соціалістична партія лідирує в опитуваннях громадської думки.
Танкер армії США "Stena Immaculate" з авіаційним паливом зіткнувся з португальським контейнеровозом біля берегів Британії. Один член екіпажу зник, пожежа триває, три країни проводять рятувальну операцію.
У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.
Після словесної перепалки між Трампом і Зеленським у Білому домі Макрон виступив із заявою. Президент Франції закликав поважати тих, хто бореться від початку конфлікту.
Президент Франції закликав європейців стати більш згуртованими і сильними. Макрон наголосив на необхідності глибоких змін у технологічній, промисловій та оборонній сферах.
Україна отримала 500 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм в рамках чеської ініціативи. 18 країн виділили $1,8 млрд на закупівлю боєприпасів, а загальний обсяг поставок сягне 1,5 млн снарядів.
Бреді Корбет, режисер "Бруталіста", розповів, що не отримав прибутку від свого успішного фільму. Для заробітку він змушений знімати рекламні ролики в Португалії.
Місто Албуфейра в Португалії планує заборонити туристам ходити вулицями в купальниках та без сорочок. За порушення нового кодексу поведінки передбачено штраф до 1500 євро.
Молодіжна збірна України потрапила до групи H кваліфікації Євро-2027 (U-21). Суперниками стали Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.
27 січня відзначають Міжнародний день портвейну та День повітряно-бульбашкової плівки. Портвейн - особливе кріплене вино з Португалії, а бульбашкова плівка, створена як шпалери, стала популярним пакувальним матеріалом.
Netflix оголосив про підвищення цін на передплату в США, Канаді, Аргентині та Португалії. Кількість передплатників зросла на 19 мільйонів, а чистий прибуток компанії подвоївся до $1,8 млрд.
З 2025 року в Україні діє нова система оцінювання функціонального стану замість МСЕК. Українці за кордоном можуть пройти оцінювання дистанційно за спеціальною процедурою.
Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 9 січня 2025 року.
Танкер Cordelia Moon довжиною 274 метри з панамським прапором зламався у протоці Босфор. Судно прямувало з турецького порту Ялова до новоросійська, що призвело до повного припинення руху в обох напрямках.
Вантажне судно "Sparta", що мало вивезти російське озброєння з Сирії, зламалося у відкритому морі через несправність двигуна. Російські війська в Сирії мають покинути країну до лютого 2025 року на вимогу місцевої влади.
Сильний вітер на португальському архіпелазі Мадейра спричинив транспортний колапс. Скасовано понад 30 авіарейсів та припинено морське сполучення з Порту-Санту.
Внаслідок обстрілу рф у Києві пошкоджено будівлю з 6 посольствами, включаючи вибиті вікна та пошкоджені стелі. Серед дипломатів постраждалих немає.
Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав новий уряд Макао диверсифікувати економіку найбільшого центру азартних ігор. Новий лідер міста Сем Хоу Фай має сприяти розвитку туризму та високих технологій.
Міністри оборони України та Португалії провели телефонну розмову щодо співпраці у сфері оборонної промисловості. Сторони обговорили фінансування виробництва, постачання дронів та заплановали зустріч на "Рамштайні".