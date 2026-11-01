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The New York Times

Поліція демонтувала наметове містечко протестувальників у Лісабоні - Reuters

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Португальська поліція розігнала табір після маршу проти законопроєкту про оренду житла. Подібний табір ліквідували й у Порту.

Поліція демонтувала наметове містечко протестувальників у Лісабоні - Reuters
Фото: Reuters

У неділю поліція увійшла на площу Росіу в Лісабоні та демонтувала наметове містечко, яке протестувальники облаштували після багатотисячного маршу. Учасники акції вимагали від уряду Португалії відкликати законопроєкт про оренду житла, який, на їхню думку, поглибить житлову кризу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, у суботу після маршу центром Лісабона протестувальники встановили на площі Росіу понад 50 наметів. Близько 4:30 ранку десятки поліцейських, частина з яких була зі службовими собаками, увійшли до табору. Перед цим командир поліції Юрій Родрігес тричі попередив протестувальників, що намети демонтують, якщо вони їх не приберуть. Він також заявив, що тим, хто чинитиме опір, можуть висунути обвинувачення в непокорі.

Сотні протестувальників, які захищали наметове містечко, були розігнані поліцією за допомогою щитів та кількох зарядів кийками. Окремо поліція ліквідувала подібний, хоча й менший, наметовий табір на площі Дом Жуан I у Порту

- пише видання.

За наявними даними, акції відбуваються на тлі житлової кризи в Португалії.

Португалія бореться з однією з найгірших житлових криз у Європі, серед тих, хто найбільше постраждав, - молодь. Ціни на житло зросли більш ніж удвічі з 2017 року, а орендна плата за новими договорами оренди зросла майже удвічі. З 2017 року ціни на житло зросли більш ніж удвічі, а орендна плата за новими договорами майже подвоїлася. Особливо гостро проблему відчуває молодь. Протести через стрімке зростання цін на житло посилилися в Португалії останніми тижнями, що відображає аналогічні заворушення, що охопили Іспанію , Францію, Німеччину та інші країни Європи

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

У низці європейських країн спалахнули масові протести через зростання вартості життя, високі ціни на енергоносії, недоступне житло та недостатнє фінансування державних послуг. Частина акцій переросла у сутички з поліцією, а профспілки вже анонсували нові страйки на листопад.

Алла Кіосак

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Reuters
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Лісабон