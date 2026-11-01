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The New York Times

Полиция демонтировала палаточный лаг протестующих в Лиссабоне - Reuters

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Португальская полиция разогнала лагерь после марша против законопроекта об аренде жилья. Подобный лагерь ликвидировали и в Порту.

Полиция демонтировала палаточный лаг протестующих в Лиссабоне - Reuters
Фото: Reuters

В воскресенье полиция вошла на площадь Росиу в Лиссабоне и демонтировала палаточный лагерь, который протестующие разбили после многотысячного марша. Участники акции требовали от правительства Португалии отозвать законопроект об аренде жилья, который, по их мнению, усугубит жилищный кризис. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

По информации издания, в субботу после марша по центру Лиссабона протестующие установили на площади Росиу более 50 палаток. Около 4:30 утра десятки полицейских, часть из которых была со служебными собаками, вошли в лагерь. Перед этим командир полиции Юрий Родригес трижды предупредил протестующих, что палатки демонтируют, если они их не уберут. Он также заявил, что тем, кто окажет сопротивление, могут предъявить обвинения в неповиновении.

Сотни протестующих, защищавших палаточный лагерь, были разогнаны полицией с помощью щитов и нескольких ударов дубинками. Кроме того, полиция ликвидировала подобный, хотя и меньший, палаточный лагерь на площади Дом Жуан I в Порту

- пишет издание.

По имеющимся данным, акции проходят на фоне жилищного кризиса в Португалии.

Португалия борется с одним из самых тяжелых жилищных кризисов в Европе, среди наиболее пострадавших — молодежь. Цены на жилье выросли более чем вдвое с 2017 года, а арендная плата по новым договорам аренды выросла почти вдвое. С 2017 года цены на жилье выросли более чем вдвое, а арендная плата по новым договорам почти удвоилась. Особенно остро проблему ощущает молодежь. Протесты из-за стремительного роста цен на жилье усилились в Португалии в последние недели, что отражает аналогичные беспорядки, охватившие Испанию, Францию, Германию и другие страны Европы

- говорится в сообщении.

Напомним

В ряде европейских стран вспыхнули массовые протесты из-за роста стоимости жизни, высоких цен на энергоносители, недоступного жилья и недостаточного финансирования государственных услуг. Часть акций переросла в столкновения с полицией, а профсоюзы уже анонсировали новые забастовки в ноябре.

Алла Киосак

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