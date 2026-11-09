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У Лісабоні стартує Web Summit 2026 - епоха фізичного ШІ та спікери-роботи

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Лісабоні стартує Web Summit 2026 із 70 тисячами учасників і понад 2 тисячами стартапів. Уперше доповідачами стануть гуманоїдні роботи.

У Лісабоні стартує Web Summit 2026 - епоха фізичного ШІ та спікери-роботи

Сьогодні, 9 листопада, у столиці Португалії - Лісабоні - стартує найбільша технологічна конференція Європи - Web Summit 2026, яка цьогоріч збере близько 70 тисяч учасників, 900 доповідачів та понад 2 тисячі стартапів. Цьогорічним фокусом саміту стане перехід штучного інтелекту від програмних додатків до фізичних машин і роботизованих систем, а доповідати на саміті вперше будуть гуманоїдні роботи, пише УНН. 

Деталі

Web Summit - найбільша технологічна конференція Європи, яка проводиться щорічно з 2009 року. Компанію заснували Падді Косгрейв, Девід Келлі та Дейр Хікі. Тематика конференції зосереджена на інтернет-технологіях, а серед учасників - як компанії зі списку Fortune 500, так і невеликі технологічні підприємства. Серед учасників - генеральні директори та засновники технологічних стартапів, так і представники глобальної технологічної галузі.

Протягом перших п’яти років захід проводився в Дубліні, Ірландія. У вересні 2015 року Падді Косгрейв, співзасновник і генеральний директор Web Summit, оголосив, що у 2016 році захід вперше відбудеться в Лісабоні. 

Web Summit 2026

2026 рік знаменує нову епоху в історії заходу, пов’язану з переходом до фізичного штучного інтелекту. Штучний інтелект стане головною темою цьогорічної конференції, причому особлива увага буде приділена його переходу від програмних додатків до фізичних машин. Вперше гуманоїдні роботи візьмуть на себе роль офіційних доповідачів, що демонструє позиції Китаю - країни, яка виготовила ці машини та направляє на цю технологічну конференцію найбільшу в своїй історії делегацію.

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Один із представлених роботів, розроблений компанією Galbot, оснащений колесами та двома руками і здатний працювати повноцінними змінами в магазинах, аптеках та на заводах.

Гуманоїдні роботи, автономні агенти штучного інтелекту, кібербезпека та вплив автоматизації на зайнятість - серед тем, які, як очікується, викличуть значний інтерес.

Зростаюче значення так званого "фізичного штучного інтелекту", що поєднує інтелектуальне програмне забезпечення з машинами, здатними самостійно функціонувати в реальних умовах, є значним кроком уперед порівняно зі звичайними чат-ботами.

Під час дискусій також буде розглянуто питання, чи можуть величезні інвестиції, що вкладаються у штучний інтелект, принести стійку комерційну віддачу.

Важливою темою також стане здатність Європи конкурувати із США та Китаєм у сфері розробки передових технологій. Серед провідних політиків, які планують взяти участь у заході, - Хенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка Європейської комісії, відповідальна за технологічний суверенітет, безпеку та демократію.

До більш широкого складу доповідачів входять керівники міжнародних технологічних компаній, інвестори та підприємці, які обговорюватимуть комерційні можливості та регуляторні виклики, що стоять перед цифровою економікою Європи. 

Організатори розраховують прийняти близько 70 тисяч учасників, серед них 900 доповідачів та понад дві тисячі стартапів. Двері відкриються о 16:30, перші виступи на головній сцені розпочнуться о 18:00, а церемонію відкриття проведе міністр-ад’юнто з питань державної реформи Португалії Гонсалу Матіаш.

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Цьогоріч Україну на саміті представлять два представника. Ірина Терех - генеральний директор компанії Fire Point, до якої вона приєдналася у 2023 році на посаді директора з виробництва. Будучи за освітою інженером-архітектором, вона з нуля налагодила серійне виробництво та очолює проект FREYJA - загальноєвропейський протибалістичний щит.

А також Люк Шеньє - генеральний директор "Kyiv Post" - найбільшого та найстарішого англомовного видання в Україні та Східній Європі, 97 % аудиторії якого проживає за межами України.

Терех візьме участь у сесії "Майбутнє Європи: чи зможе вона стати на власні ноги?", яка відбудеться 10 листопада з 10:30 до 10:55. 

Протягом десятиліть Європа залежала від США не лише в питаннях безпеки, а й у значній мірі в питаннях технологічної та фінансової інфраструктури. У міру того, як трансатлантичні відносини продовжують руйнуватися, перед Європою постає питання, набагато важливіше, ніж просто збільшення видатків на оборону. Чи зможе вона зменшити свою залежність від американських технологій, капіталу та фінансової інфраструктури, одночасно розбудовуючи промисловий потенціал для самооборони? І чи зможе вона це зробити, не пожертвувавши при цьому процвітанням та соціальною державою?

- йдеться у описі до сесії.

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Шеньє візьме участь у двох панелях, які пройдуть 10 та 11 листопада - "Вільний чи контрольований Інтернет? Велика дискусія щодо DSA" та панелі "Створення штучного інтелекту на власних умовах: від пошуку технологій до впровадження в реальних умовах". 

Павло Башинський

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