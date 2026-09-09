Китай готує людиноподібних роботів до бойових дій – Reuters
Київ • УНН
Китайські військові випробовують гуманоїдних роботів для міських штурмів і спільних операцій. Доказів їхнього бойового розгортання поки немає.
Китайські військові прискорюють розробку та випробування людиноподібних роботів для потенційного застосування у бойових умовах. Дослідники вже моделюють їхню участь у міських штурмах та спільних операціях із військовими, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Агентство проаналізувало понад 100 оголошень про військові закупівлі, наукових досліджень, патентів та урядових документів. Вони свідчать, що у 2025-2026 роках Китай активізував роботу над військовим застосуванням гуманоїдів, зокрема їхньою навігацією, взаємодією з предметами та роботою разом із військовими.
За даними BofA Global Research, у 2025 році на китайських виробників припадало близько 95% світових поставок людиноподібних роботів.
Роботів готують до міських штурмів
Один зі сценаріїв китайських військових дослідників передбачає використання 6 роботизованих систем – гуманоїдів, роботів-собак або безпілотних наземних машин – у складі 2 штурмових груп. Разом із військовими вони мають зачищати будівлі поверх за поверхом і кімнату за кімнатою. Необхідні для цього технології, за оцінкою авторів дослідження, можуть з'явитися протягом 5-10 років.
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У PLA Daily також припускали, що роль гуманоїдів у майбутньому може перейти "від підтримки бою до основного бою", зокрема із застосуванням озброєння після підтвердження цілі людиною.
Водночас Reuters не знайшло доказів, що Китай уже розгорнув озброєних гуманоїдів у бойових підрозділах. Нинішні роботи залишаються енергоємними та недостатньо надійними для складних умов реального поля бою.
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