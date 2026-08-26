Китайський робот встановив новий рекорд на 100 метрів – швидше за Усейна Болта

$44.710.0552.160.09
ukenru
20:46 • 17324 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
25 серпня, 18:20 • 34141 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
25 серпня, 17:20 • 25900 перегляди
Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
25 серпня, 16:36 • 18892 перегляди
У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 22193 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 29554 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
Ексклюзив
25 серпня, 11:07 • 26853 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Ексклюзив
25 серпня, 09:51 • 25755 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
Ексклюзив
25 серпня, 09:25 • 25024 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
25 серпня, 08:33 • 21940 перегляди
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.2м/с
69%
750мм
Популярнi новини
Не лише по москві: США просили Україну не бити по петербургу та північних регіонах рф у найближчі дні - ЗМІVideo25 серпня, 16:29 • 5998 перегляди
Boeing C-17 ВПС США вилетів з московського “Внуково” до Риги25 серпня, 16:48 • 4506 перегляди
Іран та Оман запропонували тимчасову угоду щодо Ормузької протоки - офіційні особи25 серпня, 17:10 • 4006 перегляди
Борт спецзагону "росія" вилетів із "Внуково" слідом за літаком ВПС США - росЗМІ25 серпня, 17:52 • 8958 перегляди
У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей25 серпня, 19:11 • 11666 перегляди
Публікації
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома25 серпня, 18:20 • 34178 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 40089 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 29392 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 31020 перегляди
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
Ексклюзив
25 серпня, 08:07 • 42793 перегляди
Актуальнi люди
Джон Реткліфф (політик)
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Мудра
Володимир Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Іран
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto01:06 • 558 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті23:05 • 2796 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 57239 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 57648 перегляди
Він Дізель заявив, що готовий померти за доньку Пола Вокера та про їх особливий зв'язокPhoto24 серпня, 01:03 • 97295 перегляди
Актуальне
Starlink
Фільм
MIM-104 Patriot
The New York Times
SpaceX Starship

Китайський робот встановив новий рекорд на 100 метрів – швидше за Усейна Болта

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Tiangong Ultra подолав 100 метрів за 8,86 секунди, випередивши рекорд Болта. Після фінішу робот врізався в мат і загорівся.

Китайський робот встановив новий рекорд на 100 метрів – швидше за Усейна Болта

Китайський гуманоїдний робот Tiangong Ultra пробіг 100 метрів за 8,86 секунди на Всесвітніх іграх гуманоїдних роботів у Пекіні. Таким чином він покращив попередній рекорд роботів – 9,39 секунди. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Цей результат також виявився швидшим за світовий рекорд людини Усейна Болта – 9,58 секунди, встановлений у 2009 році.

Tiangong Ultra розробив Пекінський центр інновацій гуманоїдних роботів. На цьогорічних змаганнях понад 2000 роботів із 666 команд беруть участь у 51 дисципліні, серед яких біг, футбол, танці та виконання промислових завдань.

Роботи стрімко набирають швидкість

Прогрес Tiangong за рік виявився суттєвим: на торішніх змаганнях він подолав 100 метрів за 21,50 секунди.

У Києві відбувся парад військових безпілотних систем та НРК24.08.26, 15:10 • 29373 перегляди

Після рекордного забігу робот врізався у спеціальний захисний мат і впав. У його корпусі сталося невелике загоряння, але серйозних наслідків не повідомляється.

За даними Reuters, роботи Tiangong також встановили рекорди на дистанціях 400 і 1500 метрів та у стрибках у висоту.

Робот-кінь та вершник опинилися в центрі уваги на конференції у Китаї22.08.26, 23:05 • 5336 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Reuters
Пекін
Китай