Китайський робот встановив новий рекорд на 100 метрів – швидше за Усейна Болта

Китайський гуманоїдний робот Tiangong Ultra пробіг 100 метрів за 8,86 секунди на Всесвітніх іграх гуманоїдних роботів у Пекіні. Таким чином він покращив попередній рекорд роботів – 9,39 секунди. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Цей результат також виявився швидшим за світовий рекорд людини Усейна Болта – 9,58 секунди, встановлений у 2009 році.

Tiangong Ultra розробив Пекінський центр інновацій гуманоїдних роботів. На цьогорічних змаганнях понад 2000 роботів із 666 команд беруть участь у 51 дисципліні, серед яких біг, футбол, танці та виконання промислових завдань.

Роботи стрімко набирають швидкість

Прогрес Tiangong за рік виявився суттєвим: на торішніх змаганнях він подолав 100 метрів за 21,50 секунди.

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Після рекордного забігу робот врізався у спеціальний захисний мат і впав. У його корпусі сталося невелике загоряння, але серйозних наслідків не повідомляється.

За даними Reuters, роботи Tiangong також встановили рекорди на дистанціях 400 і 1500 метрів та у стрибках у висоту.

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