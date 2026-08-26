Китайский робот установил новый рекорд на 100 метров — быстрее Усэйна Болта
Киев • УНН
Tiangong Ultra преодолел 100 метров за 8,86 секунды, опередив рекорд Болта. После финиша робот врезался в мат и загорелся.
Китайский гуманоидный робот Tiangong Ultra пробежал 100 метров за 8,86 секунды на Всемирных играх гуманоидных роботов в Пекине. Таким образом, он улучшил предыдущий рекорд роботов — 9,39 секунды. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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Этот результат также оказался быстрее мирового рекорда человека Усэйна Болта — 9,58 секунды, установленного в 2009 году.
Tiangong Ultra разработал Пекинский центр инноваций гуманоидных роботов. В нынешних соревнованиях участвуют более 2000 роботов из 666 команд в 51 дисциплине, среди которых бег, футбол, танцы и выполнение промышленных задач.
Роботы стремительно набирают скорость
Прогресс Tiangong за год оказался существенным: на прошлогодних соревнованиях он преодолел 100 метров за 21,50 секунды.
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После рекордного забега робот врезался в специальный защитный мат и упал. В его корпусе произошло небольшое возгорание, но о серьезных последствиях не сообщается.
По данным Reuters, роботы Tiangong также установили рекорды на дистанциях 400 и 1500 метров и в прыжках в высоту.
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