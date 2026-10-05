Уже 77% больниц состоятельной сети являются полностью автономными
Киев • УНН
По данным Минздрава, в Украине все больницы имеют генераторы, 96% — автономное отопление, а 78% — собственные источники воды.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине 77% больниц состоятельной сети полностью автономны, пишет УНН.
В министерстве подчеркивают, что усиление автономности медицинских учреждений остается приоритетом. По данным Минздрава, 100% больниц обеспечены генераторами, 96% имеют автономное отопление, а 78% — локальные источники водоснабжения. Кроме того, 468 учреждений обеспечены системами спутниковой связи Starlink.
Как писал УНН, полная автономность включает не только обеспечение резервными источниками электроснабжения, но и автономное отопление (собственные котельные или возможность быстрого подключения к мобильным котельным в случае перебоев с централизованным отоплением), а также собственный источник водоснабжения.
В министерстве также сообщили о развитии альтернативной энергетики. Солнечные энергетические системы уже установлены в 303 больницах состоятельной сети. До конца года планируется установить еще более 200 таких систем.
Отдельное внимание государство уделяет безопасности пациентов и медицинских работников: в составе 750 учреждений здравоохранения насчитывается 1 362 объекта защитных сооружений гражданской защиты. В настоящее время ведется работа по модернизации имеющихся укрытий, приведению их в соответствие с установленными требованиями и дальнейшему расширению сети защитных сооружений в медучреждениях.
Одновременно развиваются защищенные медицинские пространства, которые позволяют продолжать лечение даже во время обстрелов. В частности, в Харькове продолжается строительство подземного медицинского комплекса "Ковчег", а в Запорожье уже оборудованы защищенные медицинские помещения с палатами и операционной.
Ситуация с автономностью больниц в Киеве
11 сентября Департамент охраны здоровья КГГА сообщал, что более 65% учреждений состоятельной сети уже полностью автономны. А до конца октября планируется довести готовность до 100%.
Особое внимание уделяется учреждениям, принимающим пациентов с политравмами и ранениями: по данным Департамента охраны здоровья, они уже обеспечены не только основными, но и дополнительными генераторами на случай отказа основного оборудования. В целом же вопрос резервного электроснабжения в столичных больницах практически закрыт, однако полная автономность, как мы писали, означает наличие альтернативных источников водо- и теплоснабжения, и именно над этими аспектами некоторые медучреждения столицы еще работают. В то же время есть учреждения, например столичный Перинатальный центр, которые еще до начала полномасштабной войны построили пеллетную котельную и имеют собственную скважину.