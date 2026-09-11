У Києві понад 60% комунальних медзакладів повністю автономні – КМДА

Київська міська система охорони здоров’я продовжує посилювати автономність закладів і готується до роботи в умовах можливих перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням. Наразі понад 65% закладів уже повністю автономні, до кінця жовтня цей показник планують довести до 100%. Про це повідомила директорка Департамент охорони здоров'я міста Києва Тетяна Мостепан в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", пише УНН.

"Медична система Києва вкотре демонструє свою стійкість за будь-яких обставин і сценаріїв. Ми вже відпрацювали відповідні алгоритми під час минулої складної зими, коли постійно існувала загроза блекаутів", — сказала Тетяна Мостепан.

За її словами, заклади, які приймають пацієнтів із політравмами та пораненнями, забезпечені генераторами. При цьому йдеться не лише про основні джерела резервного живлення — у медзакладах передбачені додаткові генератори на випадок виходу з ладу основного обладнання.

"Сьогодні близько 65% закладів уже повністю автономні. Роботи тривають, і до кінця жовтня ми плануємо забезпечити повну автономність усієї госпітальної мережі міста Києва", — зазначила директорка ДОЗ.

Вона уточнила, що автономність передбачає не лише резервне електропостачання. Медзаклади також забезпечуються альтернативними джерелами водопостачання та тепла, зокрема свердловинами, мобільними й автономними котельнями.

"Незалежно від того, що відбуватиметься в Києві — чи буде світло, вода або виникнуть інші надзвичайні обставини, — медичні заклади мають бути готові працювати. Ми готуємо систему до роботи в надзвичайному та посиленому режимах і за різних сценаріїв", — наголосила Тетяна Мостепан.

Нагадаємо

Як розповідав УНН, столичний Перинатальний центр приймає більшість вагітних з передчасними пологами. У Центрі створені умови, аби робота не зупинялася у найскладніші часи.

"Ще до повномасштабного вторгнення нам зробили пропозицію поставити пелетну котельню, незалежну від централізованого теплопостачання. Воно ще й дешевше. Сьогодні ми, мабуть, єдиний пологовий будинок, який може повністю автономно існувати. Власна котельня. Власна свердловина – вода є завжди, навіть коли нічого немає. Запаси води. Харчоблок, який працює без зовнішнього енергопостачання. Генератори на кожній філії", – розповів в інтерв'ю УНН директор Перинатального центру Дмитро Говсєєв.

Встановлений у Перинатальному центрі і відповідний протокол дій на випадок оголошення тривоги, наприклад, пацієнтку, у якої ще не почалася активна фаза пологів – одразу переводять в укриття. Облаштовані в укритті і місця для пологів. Якщо ж жінка на операційному столі, то операція продовжується в захищеному операційному блоці. Усі дії відпрацьовані, кожен лікар та співробітник знає свою роль в тій чи іншій ситуації.