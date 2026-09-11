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В Киеве более 60% коммунальных медучреждений полностью автономны — КГГА

Киев • УНН

 • 300 просмотра

В столице до конца октября планируют обеспечить всю сеть коммунальных медучреждений резервными источниками электроэнергии, воды и тепла.

В Киеве более 60% коммунальных медучреждений полностью автономны — КГГА

Киевская городская система здравоохранения продолжает усиливать автономность учреждений и готовится к работе в условиях возможных перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением. В настоящее время более 65% учреждений уже полностью автономны, а к концу октября этот показатель планируют довести до 100%. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения города Киева Татьяна Мостепан в эфире национального телемарафона "Единые новости", пишет УНН

"Медицинская система Киева в очередной раз демонстрирует свою устойчивость при любых обстоятельствах и сценариях. Мы уже отработали соответствующие алгоритмы во время прошлой сложной зимы, когда постоянно существовала угроза блэкаутов", — сказала Татьяна Мостепан.

По ее словам, учреждения, принимающие пациентов с политравмами и ранениями, обеспечены генераторами. При этом речь идет не только об основных источниках резервного питания — в медучреждениях предусмотрены дополнительные генераторы на случай выхода из строя основного оборудования.

"Сегодня около 65% учреждений уже полностью автономны. Работы продолжаются, и к концу октября мы планируем обеспечить полную автономность всей госпитальной сети города Киева", — отметила директор ДЗ.

Она уточнила, что автономность предусматривает не только резервное электроснабжение. Медучреждения также обеспечиваются альтернативными источниками водоснабжения и тепла, в частности скважинами, мобильными и автономными котельными.

"Независимо от того, что будет происходить в Киеве — будет ли свет, вода или возникнут другие чрезвычайные обстоятельства, — медицинские учреждения должны быть готовы работать. Мы готовим систему к работе в чрезвычайном и усиленном режимах, а также при различных сценариях", — подчеркнула Татьяна Мостепан.

Напомним 

Как рассказывал УНН, столичный Перинатальный центр принимает большинство беременных с преждевременными родами. В Центре созданы условия, чтобы работа не прекращалась в самые сложные времена. 

"Еще до полномасштабного вторжения нам предложили установить пеллетную котельную, независимую от централизованного теплоснабжения. К тому же это дешевле. Сегодня мы, наверное, единственный родильный дом, который может полностью автономно существовать. Собственная котельная. Собственная скважина — вода есть всегда, даже когда ничего нет. Запасы воды. Пищеблок, который работает без внешнего энергоснабжения. Генераторы в каждом филиале", — рассказал в интервью УНН директор Перинатального центра Дмитрий Говсеев.

В Перинатальном центре также установлен соответствующий протокол действий на случай объявления тревоги: например, пациентку, у которой еще не началась активная фаза родов, сразу переводят в укрытие. В укрытии оборудованы и места для родов. Если же женщина находится на операционном столе, операция продолжается в защищенном операционном блоке. Все действия отработаны, каждый врач и сотрудник знает свою роль в той или иной ситуации.

Лилия Подоляк

Киев
Дмитрий Говсеев
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киев