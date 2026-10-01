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Тренер збірної Німеччини обурений твердженнями про те, що його команда "недостатньо біла"

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Юрген Клопп назвав расистські дискусії про склад збірної Німеччини цілковитою нісенітницею. Хвиля коментарів посилилася після поразки від Греції.

Тренер збірної Німеччини обурений твердженнями про те, що його команда "недостатньо біла"
Юрген Клопп. Фото: EFE

Тренер збірної Німеччини з футболу Юрген Клопп із відразою відреагував на дискусію в соціальних мережах, де ставилося під сумнів, чи є збірна Німеччини, яку він зараз формує, "достатньо білою". Клопп заявив, що не бачить сенсу приділяти увагу "таким людям та їхнім висловлюванням", назвавши це "цілковитою нісенітницею", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Коли Клоппа попросили прокоментувати суперечки щодо того, чи є національна збірна "недостатньо німецькою" або "недостатньо білою", він сказав: "Немає жодних підстав звертати увагу на цих людей. Ви не почуєте від мене думок із цього приводу. У повсякденному житті в мене обмаль часу на ідіотизм — а в соціальних мережах і поготів. Велика проблема нашого життя полягає в тому, що кожен має право висловлювати свою думку... це просто божевілля, що таке взагалі існує".

Клопп зазначив, що спостереження за спілкуванням спортсменів між собою переконує його: взаємна повага все ще можлива. "Світ міг би дечому навчитися у спортивній роздягальні... Там усіх поважають на основі реальних фактів, а не дискредитують через хибні уявлення".

Клопп, чиї плани щодо збірної Німеччини після призначення на посаду тренера влітку привернули величезну увагу, заявив, що гравці, зібрані ним у таборі національної команди — зокрема й ті, хто має мігрантське походження, — "згуртовані якнайкраще".

Додамо

Видання зауважує, що хвиля расистських і загалом образливих коментарів у соціальних мережах виникла після поразки Німеччини від Греції з рахунком 0:1 у матчі Ліги націй минулої неділі; це був перший випадок, коли Греція перемогла Німеччину.

Це також відображає численні висловлювання депутатів від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) — найбільшої опозиційної сили в Бундестазі, — які неодноразово й послідовно критикували різноманіття та етнічний склад національної збірної, часто називаючи команду зневажливими словами, наприклад, "політкоректним найманим військом".

Антоніна Туманова

СпортУНН Lite
Соціальна мережа
Альтернатива для Німеччини
The Guardian
Бундестаг
Греція
Німеччина