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Нафта подешевшала на 1% - який прогноз цін

Київ • УНН

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Brent знизився до 96,92 долара, WTI — до 89,18 долара за барель. Експорт із Перської затоки відновлюється, а запаси США зросли.

Нафта подешевшала на 1% - який прогноз цін

Ціни на нафту впали на 1% у четвер, 1 жовтня. Це сталося на тлі того, як відновлення експорту нафти з країн Перської затоки та несподіване зростання запасів у США послабили побоювання щодо поставок, тоді як інвестори оцінюють поновлення дипломатичних зусиль США та Ірану щодо припинення конфлікту на Близькому Сході. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,1% до 96,92 долара за барель до 04:20 за Гринвічем (07:20 за Києвом), а ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 1,4% до 89,18 долара за барель.

Обидві бенчмарки зросли приблизно на 1 долар за барель у середу. Brent зафіксував місячне зростання близько 14% у вересні, що є найбільшим показником з липня, тоді як ціна на WTI зросла приблизно на 5% за місяць.

Який прогноз цін на нафту

"Короткостроковий прогноз цін на нафту залишається негативним, оскільки відновлення поставок з регіону Перської затоки, відновлення експорту Саудівської Аравії через Янбу та накопичення запасів у США послаблюють занепокоєння щодо поставок", – сказав Сугандха Сачдева, засновник дослідницької фірми SS WealthStreet з Нью-Делі.

Саудівська Аравія відновила завантаження нафтових танкерів з Янбу, повідомило агентство Reuters у вівторок, після попереднього відновлення роботи свого трубопроводу "Схід-Захід" (East-West).

Тим часом запаси нафти в США зросли на 922 000 барелів до 427,3 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 25 вересня, повідомило Управління енергетичної інформації, порівняно з очікуваннями опитування Reuters щодо обсягу у 264 000 барелів.

"Поновлення дипломатичної взаємодії між США та Іраном може ще більше знизити геополітичну премію за ризик, хоча прорив залишається невизначеним", – сказав Сачдева.

Іран заявив у середу, що отримав відповідь США на свою останню пропозицію щодо відновлення припинення вогню в Перській затоці.

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення Axios та CNN, які цитували американських чиновників, які заявили про його готовність послабити санкції проти Ірану та повернути заморожені іранські кошти в обмін на "конкретні" кроки Тегерана щодо його ядерної програми.

За оцінками Goldman Sachs, експорт нафти з країн Перської затоки, включаючи "темний експорт" за участю суден, що працюють з вимкненими транспондерами місцезнаходження, відновився до 23,3 мільйона барелів на день за останній тиждень, що відповідає середньому показнику за 2025 рік, на тлі того, як експорт подвоївся у вересні, йдеться у записці у вівторок.

Окрім того, країни-виробники нафти ОПЕК+, імовірно, збережуть свої цілі щодо видобутку нафти незмінними на листопад, коли зустрінуться в неділю, повідомили Reuters два джерела, обізнані з цим питанням.

рф в експорті нафти пожинає плоди напруженості на Близькому Сході, але є нюанс - Bloomberg29.09.26, 16:36 • 4330 переглядiв

Юлія Шрамко

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