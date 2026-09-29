рф в експорті нафти пожинає плоди напруженості на Близькому Сході, але є нюанс - Bloomberg

$44.820.0350.970.16
ukenru
14:38 • 2446 перегляди
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo
14:30 • 2702 перегляди
Лідери ЄС збираються закликати Україну до "інтенсифікації" реформ - ЗМІ
14:15 • 2678 перегляди
Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року - Зеленський
12:41 • 14658 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія
12:33 • 11620 перегляди
В Україні виділили понад пів мільярда гривень на резервні цифрові системи держави на тлі атак рф на дата-центри
11:25 • 14391 перегляди
МВФ прогнозує Україні дефіцит у $54 млрд до 2029 року - Bloomberg
10:29 • 15831 перегляди
"Послання москві чітке" - Рютте зробив нову заяву про підтримку НАТО України
29 вересня, 08:08 • 18447 перегляди
Понад 50 поїздів відстають від графіка на тлі атак рф - де і які затримкиPhoto
29 вересня, 05:26 • 24100 перегляди
Над Україною знешкодили запущені рф "Циркон" і балістику - деталі від ПС ЗСУ
29 вересня, 04:35 • 28085 перегляди
росія може кинути на фронт ще до 300 тисяч людей до кінця року – "Мадяр"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.9м/с
47%
761мм
Популярнi новини
Головний ворог молодила - не мороз, а вода: як поливати, підживлювати й захищати рослину29 вересня, 06:58 • 28758 перегляди
Відключення світла через російські атаки поширилися західніше - де немає електрики29 вересня, 07:17 • 4758 перегляди
Андрій Шевченко святкує 50-річчя: шлях від "Динамо" до УАФPhotoVideo09:13 • 21175 перегляди
Український НРК-амфібія вперше доставив вантаж на фронт, подолавши понад 40 км сушею та водоюPhoto09:43 • 6380 перегляди
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto12:47 • 10395 перегляди
Публікації
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo14:38 • 2452 перегляди
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto12:47 • 10430 перегляди
Ліга націй: анонс матчу Україна-Північна Ірландія12:41 • 14662 перегляди
Андрій Шевченко святкує 50-річчя: шлях від "Динамо" до УАФPhotoVideo09:13 • 21210 перегляди
Головний ворог молодила - не мороз, а вода: як поливати, підживлювати й захищати рослину29 вересня, 06:58 • 28793 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Марк Рютте
Бред Пітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Одеська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo13:55 • 2662 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 27595 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 29869 перегляди
Марія Шрайвер показала рідкісні фото молодшого сина від Арнольда ШварценеггераPhoto28 вересня, 23:06 • 28934 перегляди
Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки28 вересня, 22:05 • 27895 перегляди
Актуальне
Техніка
Ту-95
Bild
NASAMS
The Guardian

рф в експорті нафти пожинає плоди напруженості на Близькому Сході, але є нюанс - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

За чотири тижні російський експорт нафти зріс до 3,71 млн барелів на добу. Вартість поставок досягла майже максимуму від початку вторгнення.

рф в експорті нафти пожинає плоди напруженості на Близькому Сході, але є нюанс - Bloomberg

росія відвантажила найбільшу кількість нафти за півтора місяця, а стрибок цін підняв вартість цих партій майже до найвищого рівня з початку вторгнення рф в Україну 2022 року. Але вигоди для кремля нівелюються його забороною на продаж дизельного пального за кордон. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За чотири тижні по 27 вересня обсяги закордонних поставок нафти зросли до 3,71 млн барелів на добу, згідно з даними про рух танкерів, зібраними Bloomberg. Це найвищий показник із початку серпня.

У той же час середні ціни на нафту ключових сортів Urals і ESPO за чотири тижні досягли найвищого рівня за більш ніж три місяці на тлі перебоїв з постачанням нафти з Саудівської Аравії через ремонт ключового нафтопроводу, який зазнав атаки на початку місяця.

Нафта дорожчає через ризики перебоїв поставок із Близького Сходу29.09.26, 08:46 • 4092 перегляди

росія, пише видання, "пожинає плоди напруженості на Близькому Сході, на тлі того, як збільшення постачання нафти у поєднанні зі зростанням цін на нафту поповнює воєнний фонд москви" для війни рф проти України. Приплив за останні чотири тижні був трохи меншим за рекордний, встановлений на початку травня, пише видання.

Проте кошти від продажу нафти - це лише частина історії, і, ймовірно, вони частково компенсуються спадом постачання нафтопродуктів, зауважує видання. Хоча росія підвищила свій прогноз експорту нафти на 2026 рік приблизно на 150 000 барелів на добу, вона скоротила прогноз постачання нафтопродуктів приблизно на 500 000 барелів на добу.

Удари безпілотників продовжують виводити з ладу російські нафтопереробні заводи. Це змушує москву перенаправляти нафту, яку не можна переробити всередині країни, на експорт, що збільшує обсяги постачання, пише видання. Проте дефіцит основних видів палива змусив кремль призупинити закордонні продажі більшої частини дизельного палива, обсяг яких до посилення уражень становив у середньому близько 1 мільйона барелів на день. Очікується, що ця заборона буде продовжена до жовтня.

Відвантаження нафти рф

За тиждень до 27 вересня близько 37 танкерів відвантажили 27,9 мільйона барелів російської нафти, як свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Цей обсяг можна порівняти з 24,99 мільйонами барелів на 32 суднах попереднього тижня.

Операції з навантаження в Новоросійську відновилися, але деякі танкери проводять біля причалів набагато більше часу, ніж зазвичай, як свідчать супутникові знімки, отримані Bloomberg.

Щотижневі поставки можуть бути нестабільними, на них впливають погода, ремонтні роботи, санкції, військова активність та час відправлення.

За тиждень із Новоросійська було здійснено одне постачання казахстанської нафти марки Kebco. москва цього місяця перенаправила всі поставки казахстанської нафти через чорноморський порт, вивільнивши тим більше потужностей для власних запасів в Усть-Лузі на Балтиці, який вважається безпечнішим, пише видання.

Обсяг російської нафти на борту суден знову збільшився минулого тижня, відображаючи зростання поставок. Судна, які перевозять арктичну нафту до Китаю, зазвичай перевантажують свої вантажі на інші судна. Ці перевантаження зазвичай відбуваються на схід від Сінгапуру з суден, що прямують Червоним морем, і біля Находки або Зарубіно для суден, що йдуть Північним морським шляхом. Більшість партій Sokol також перевантажується, зазвичай у затоці Козьміно. Ці навантаження можуть викликати затримки, збільшуючи кількість нафти у морі.

Вартість експорту

У середньому за чотири тижні валова вартість експорту москви зросла до 2,39 млрд доларів на тиждень за 28 днів до 27 вересня, що на 290 млн доларів на тиждень більше, ніж за період до 20 вересня, і є найвищим показником з періоду до 24 травня. Зростання обумовлено поєднанням підвищення цін на основні сорти російської нафти та помірним збільшенням обсягів поставок, вказує видання.

У тижневому обчисленні вартість експорту підскочила приблизно на 180 млн доларів, при цьому збільшення постачання більш ніж компенсувало падіння цін на нафту марки Urals, які зрівнялися зі світовими показниками. Щотижнева вартість становила 2,75 млрд доларів, що є найвищим показником з моменту повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Поставки за напрямами

"Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти із суттєвим відривом", пише видання. Однак визначити кінцевий пункт призначення для окремих вантажів не завжди вдається доти, доки вони не пройдуть значну частину шляху, тому багато останніх партій вантажів, що перевозяться танкерами, із зазначенням проміжних пунктів призначення, таких як Суец або Порт-Судан, позначені як "Невідома Азія".

Обсяги поставок російської нафти азійським покупцям, включаючи ті, які не мають кінцевого пункту призначення, зросли до 3,61 млн барелів на добу за 28 днів до 27 вересня порівняно з 3,4 млн барелів за аналогічний період до 20 вересня.

Такого не було з 1982 року: нафтовий резерв США скотився до нового мінімуму29.09.26, 10:39 • 3528 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Санкції
Війна в Україні
Bloomberg
Червоне море
Балтійське море
Індія
Сінгапур
Саудівська Аравія
Китай
Україна