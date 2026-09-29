рф в експорті нафти пожинає плоди напруженості на Близькому Сході, але є нюанс - Bloomberg

росія відвантажила найбільшу кількість нафти за півтора місяця, а стрибок цін підняв вартість цих партій майже до найвищого рівня з початку вторгнення рф в Україну 2022 року. Але вигоди для кремля нівелюються його забороною на продаж дизельного пального за кордон. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.



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За чотири тижні по 27 вересня обсяги закордонних поставок нафти зросли до 3,71 млн барелів на добу, згідно з даними про рух танкерів, зібраними Bloomberg. Це найвищий показник із початку серпня.

У той же час середні ціни на нафту ключових сортів Urals і ESPO за чотири тижні досягли найвищого рівня за більш ніж три місяці на тлі перебоїв з постачанням нафти з Саудівської Аравії через ремонт ключового нафтопроводу, який зазнав атаки на початку місяця.

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росія, пише видання, "пожинає плоди напруженості на Близькому Сході, на тлі того, як збільшення постачання нафти у поєднанні зі зростанням цін на нафту поповнює воєнний фонд москви" для війни рф проти України. Приплив за останні чотири тижні був трохи меншим за рекордний, встановлений на початку травня, пише видання.

Проте кошти від продажу нафти - це лише частина історії, і, ймовірно, вони частково компенсуються спадом постачання нафтопродуктів, зауважує видання. Хоча росія підвищила свій прогноз експорту нафти на 2026 рік приблизно на 150 000 барелів на добу, вона скоротила прогноз постачання нафтопродуктів приблизно на 500 000 барелів на добу.

Удари безпілотників продовжують виводити з ладу російські нафтопереробні заводи. Це змушує москву перенаправляти нафту, яку не можна переробити всередині країни, на експорт, що збільшує обсяги постачання, пише видання. Проте дефіцит основних видів палива змусив кремль призупинити закордонні продажі більшої частини дизельного палива, обсяг яких до посилення уражень становив у середньому близько 1 мільйона барелів на день. Очікується, що ця заборона буде продовжена до жовтня.

Відвантаження нафти рф

За тиждень до 27 вересня близько 37 танкерів відвантажили 27,9 мільйона барелів російської нафти, як свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Цей обсяг можна порівняти з 24,99 мільйонами барелів на 32 суднах попереднього тижня.

Операції з навантаження в Новоросійську відновилися, але деякі танкери проводять біля причалів набагато більше часу, ніж зазвичай, як свідчать супутникові знімки, отримані Bloomberg.

Щотижневі поставки можуть бути нестабільними, на них впливають погода, ремонтні роботи, санкції, військова активність та час відправлення.

За тиждень із Новоросійська було здійснено одне постачання казахстанської нафти марки Kebco. москва цього місяця перенаправила всі поставки казахстанської нафти через чорноморський порт, вивільнивши тим більше потужностей для власних запасів в Усть-Лузі на Балтиці, який вважається безпечнішим, пише видання.

Обсяг російської нафти на борту суден знову збільшився минулого тижня, відображаючи зростання поставок. Судна, які перевозять арктичну нафту до Китаю, зазвичай перевантажують свої вантажі на інші судна. Ці перевантаження зазвичай відбуваються на схід від Сінгапуру з суден, що прямують Червоним морем, і біля Находки або Зарубіно для суден, що йдуть Північним морським шляхом. Більшість партій Sokol також перевантажується, зазвичай у затоці Козьміно. Ці навантаження можуть викликати затримки, збільшуючи кількість нафти у морі.

Вартість експорту

У середньому за чотири тижні валова вартість експорту москви зросла до 2,39 млрд доларів на тиждень за 28 днів до 27 вересня, що на 290 млн доларів на тиждень більше, ніж за період до 20 вересня, і є найвищим показником з періоду до 24 травня. Зростання обумовлено поєднанням підвищення цін на основні сорти російської нафти та помірним збільшенням обсягів поставок, вказує видання.

У тижневому обчисленні вартість експорту підскочила приблизно на 180 млн доларів, при цьому збільшення постачання більш ніж компенсувало падіння цін на нафту марки Urals, які зрівнялися зі світовими показниками. Щотижнева вартість становила 2,75 млрд доларів, що є найвищим показником з моменту повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Поставки за напрямами

"Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти із суттєвим відривом", пише видання. Однак визначити кінцевий пункт призначення для окремих вантажів не завжди вдається доти, доки вони не пройдуть значну частину шляху, тому багато останніх партій вантажів, що перевозяться танкерами, із зазначенням проміжних пунктів призначення, таких як Суец або Порт-Судан, позначені як "Невідома Азія".

Обсяги поставок російської нафти азійським покупцям, включаючи ті, які не мають кінцевого пункту призначення, зросли до 3,61 млн барелів на добу за 28 днів до 27 вересня порівняно з 3,4 млн барелів за аналогічний період до 20 вересня.

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