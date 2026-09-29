Нафта дорожчає через ризики перебоїв поставок із Близького Сходу

Ціни на нафту 29 вересня зростали другу сесію поспіль. Це сталося на тлі того, як побоювання з приводу перебоїв у поставках з Близького Сходу, викликаних конфліктом між США та Іраном, переважили ознаки відновлення експорту нафти з регіону. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,49 долара, або на 1,4%, до 106,77 долара за барель до 3:26 GMT (6:26 за Києвом), а американська нафта марки West Texas Intermediate - на 1,34 долара, або на 1,5%, до 93,94 долара. Обидві марки закрили попередню сесію подорожчанням на рівні майже на 1 долар за барель.

"Вимальовується чіткіша картина збільшення обсягів експорту нафти з Перської затоки, але більша частина цього збільшення, як і раніше, залежить від обхідних шляхів, таких як перевалка з судна на судно. Ці методи менш ефективні і дорожчі за звичайні операції, тому ціни на нафту залишаються високими", - сказав головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Експорт нафти з найбільших близькосхідних виробників у вересні зріс до 12,8 млн барелів на добу, досягнувши найвищого рівня з лютого, як показали попередні дані аналітичної компанії Kpler у понеділок, чому сприяло збільшення поставок із Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

За словами офіційних осіб обох країн, США та Іран провели окремі переговори з посередниками у межах відновлених зусиль щодо припинення семимісячної війни. Очікується, що подальші переговори будуть зосереджені на зміненій версії семиденної пропозиції, поданої Іраном на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Які ризики для цін на нафту

"Головним ризиком залишається протистояння між США та Іраном та його наслідки для цін на енергоносії та інфляційних очікувань", - ідеться в аналітичній записці для клієнтів UOB.

"Повідомляється, що іранські офіційні особи висловили песимізм щодо досягнення угоди до подальшого загострення ситуації в Ормузькій протоці, що підтримує високий рівень невизначеності щодо постачання нафти".

Війна, що почалася наприкінці лютого з атак США та Ізраїлю на Іран, привернула увагу до Ормузької протоки, найважливішого судноплавного маршруту для постачання нафти та газу, порушення якого перевернуло енергетичні ринки.

Тим часом США розглядають можливість пом'якшення регулювання, щоб дозволити ширший продаж дизельного палива, забарвленого червоним, щоб допомогти знизити ціни, що може дозволити деяким покупцям уникнути федерального податку на паливо, повідомили Reuters люди, знайомі з обговореннями. Пропозиція виникла після кількох днів обговорень як одна з головних альтернатив заборони експорту дизельного палива.

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