Нефть дорожает из-за рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока

$44.840.1351.140.01
ukenru
04:35 • 10774 просмотра
Россия может бросить на фронт еще до 300 тысяч человек до конца года — «Мадьяр»
04:29 • 11399 просмотра
Макрон после удара рф по НАН: «Это новое свидетельство презрения российского режима к науке и правде»Photo
03:49 • 12361 просмотра
ВСУ уничтожили три российских танка в 65 км от фронта, хотя оккупанты закопали их в землю
02:37 • 18931 просмотра
В России через неделю после "выборов" так и не смогли опубликовать полные результаты из-за "математических противоречий"
01:57 • 19577 просмотра
ВСУ превратили советские БТР-60 в роботов-камикадзе для прорыва российской обороныPhoto
01:16 • 16815 просмотра
Украина будет производить ракеты Aster 30 для одной из самых мощных систем ПВО Европы
00:37 • 18053 просмотра
Как россияне сделали свои "Герани" ещё опаснее и почему новая система лучше работает днём
28 сентября, 23:42 • 15969 просмотра
Россия ночью ударила баллистическими ракетами по Киеву: повреждены административное здание и учебное заведение
28 сентября, 23:17 • 14521 просмотра
На границе с Украиной в Польше готовятся к возможной гибридной атаке России
28 сентября, 22:16 • 14368 просмотра
Во Франции за два месяца полностью потушили крупнейший с 1949 года лесной пожар
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.3м/с
87%
760мм
Популярные новости
Кличко подал заявление на временную опеку над дочерью после смерти Хайден Панеттьери28 сентября, 21:05 • 19302 просмотра
Бен Стиллер рассказал, что помогло ему спасти брак после многолетней разлуки28 сентября, 22:05 • 17004 просмотра
Президент Молдовы эмоционально отреагировала на «преднамеренные» удары рф по Киеву28 сентября, 22:56 • 11140 просмотра
Мария Шрайвер показала редкие фотографии младшего сына от Арнольда ШварценеггераPhoto28 сентября, 23:06 • 16131 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»00:05 • 14144 просмотра
публикации
«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить28 сентября, 16:37 • 43024 просмотра
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
Эксклюзив
28 сентября, 14:10 • 46734 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo28 сентября, 13:51 • 45539 просмотра
Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?
Эксклюзив
28 сентября, 09:18 • 88444 просмотра
Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины
Эксклюзив
28 сентября, 07:17 • 79857 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Марьяна Безуглая
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Курская область
Луганская область
Реклама
УНН Lite
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой02:04 • 9258 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»00:05 • 14286 просмотра
Мария Шрайвер показала редкие фотографии младшего сына от Арнольда ШварценеггераPhoto28 сентября, 23:06 • 16264 просмотра
Бен Стиллер рассказал, что помогло ему спасти брак после многолетней разлуки28 сентября, 22:05 • 17124 просмотра
Кличко подал заявление на временную опеку над дочерью после смерти Хайден Панеттьери28 сентября, 21:05 • 19417 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Facebook

Нефть дорожает из-за рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Brent выросла до $106,77, WTI — до $93,94 за баррель. Рынки оценивают риски конфликта между США и Ираном для поставок через Ормуз.

Нефть дорожает из-за рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока

Цены на нефть 29 сентября росли вторую сессию подряд. Это произошло на фоне того, что опасения по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока, вызванных конфликтом между США и Ираном, перевесили признаки восстановления экспорта нефти из региона. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,49 доллара, или на 1,4%, до 106,77 доллара за баррель к 3:26 GMT (6:26 по Киеву), а американская нефть марки West Texas Intermediate — на 1,34 доллара, или на 1,5%, до 93,94 доллара. Обе марки завершили предыдущую сессию ростом почти на 1 доллар за баррель.

"Вырисовывается более четкая картина увеличения объемов экспорта нефти из Персидского залива, но большая часть этого увеличения по-прежнему зависит от обходных путей, таких как перевалка с судна на судно. Эти методы менее эффективны и дороже обычных операций, поэтому цены на нефть остаются высокими", — сказал главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Экспорт нефти крупнейших ближневосточных производителей в сентябре вырос до 12,8 млн баррелей в сутки, достигнув самого высокого уровня с февраля, как показали предварительные данные аналитической компании Kpler в понедельник. Этому способствовало увеличение поставок из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам официальных лиц обеих стран, США и Иран провели отдельные переговоры с посредниками в рамках возобновившихся усилий по прекращению семимесячной войны. Ожидается, что дальнейшие переговоры будут сосредоточены на измененной версии семидневного предложения, представленного Ираном на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Какие риски для цен на нефть

"Главным риском остается противостояние между США и Ираном и его последствия для цен на энергоносители и инфляционных ожиданий", — говорится в аналитической записке для клиентов UOB.

"Сообщается, что иранские официальные лица выразили пессимизм по поводу достижения соглашения до дальнейшего обострения ситуации в Ормузском проливе, что поддерживает высокий уровень неопределенности в отношении поставок нефти".

Война, начавшаяся в конце февраля с атак США и Израиля на Иран, привлекла внимание к Ормузскому проливу — важнейшему судоходному маршруту для поставок нефти и газа, нарушение работы которого перевернуло энергетические рынки.

Тем временем США рассматривают возможность смягчения регулирования, чтобы разрешить более широкую продажу окрашенного в красный цвет дизельного топлива, что должно помочь снизить цены и может позволить некоторым покупателям избежать федерального налога на топливо, сообщили Reuters люди, знакомые с обсуждениями. Предложение возникло после нескольких дней обсуждений как одна из главных альтернатив запрету на экспорт дизельного топлива.

Трамп «очень серьезно» рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива из США из-за рекордных цен28.09.26, 05:16 • 9742 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Нефть марки Brent
Израиль
Reuters
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран