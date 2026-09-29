Нефть дорожает из-за рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока

Цены на нефть 29 сентября росли вторую сессию подряд. Это произошло на фоне того, что опасения по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока, вызванных конфликтом между США и Ираном, перевесили признаки восстановления экспорта нефти из региона. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,49 доллара, или на 1,4%, до 106,77 доллара за баррель к 3:26 GMT (6:26 по Киеву), а американская нефть марки West Texas Intermediate — на 1,34 доллара, или на 1,5%, до 93,94 доллара. Обе марки завершили предыдущую сессию ростом почти на 1 доллар за баррель.

"Вырисовывается более четкая картина увеличения объемов экспорта нефти из Персидского залива, но большая часть этого увеличения по-прежнему зависит от обходных путей, таких как перевалка с судна на судно. Эти методы менее эффективны и дороже обычных операций, поэтому цены на нефть остаются высокими", — сказал главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Экспорт нефти крупнейших ближневосточных производителей в сентябре вырос до 12,8 млн баррелей в сутки, достигнув самого высокого уровня с февраля, как показали предварительные данные аналитической компании Kpler в понедельник. Этому способствовало увеличение поставок из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам официальных лиц обеих стран, США и Иран провели отдельные переговоры с посредниками в рамках возобновившихся усилий по прекращению семимесячной войны. Ожидается, что дальнейшие переговоры будут сосредоточены на измененной версии семидневного предложения, представленного Ираном на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Какие риски для цен на нефть

"Главным риском остается противостояние между США и Ираном и его последствия для цен на энергоносители и инфляционных ожиданий", — говорится в аналитической записке для клиентов UOB.

"Сообщается, что иранские официальные лица выразили пессимизм по поводу достижения соглашения до дальнейшего обострения ситуации в Ормузском проливе, что поддерживает высокий уровень неопределенности в отношении поставок нефти".

Война, начавшаяся в конце февраля с атак США и Израиля на Иран, привлекла внимание к Ормузскому проливу — важнейшему судоходному маршруту для поставок нефти и газа, нарушение работы которого перевернуло энергетические рынки.

Тем временем США рассматривают возможность смягчения регулирования, чтобы разрешить более широкую продажу окрашенного в красный цвет дизельного топлива, что должно помочь снизить цены и может позволить некоторым покупателям избежать федерального налога на топливо, сообщили Reuters люди, знакомые с обсуждениями. Предложение возникло после нескольких дней обсуждений как одна из главных альтернатив запрету на экспорт дизельного топлива.

Трамп «очень серьезно» рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива из США из-за рекордных цен