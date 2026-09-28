Трамп «очень серьезно» рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива из США из-за рекордных цен

$44.9751.12
ukenru
04:58 • 3388 просмотра
ВСУ продвинулись сразу на нескольких направлениях и освободили ещё один населённый пункт — ISW
04:35 • 6606 просмотра
В Киеве в результате ночной атаки РФ ранены 4 человека, среди пострадавших — подросткиPhoto
04:19 • 6864 просмотра
Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове, среди 20 пострадавших — 8 детейPhotoVideo
03:16 • 12053 просмотра
Украинские перехватчики уже сбивают более половины реактивных «Шахедов» — Defense Express
02:37 • 15344 просмотра
Новый завод Rheinmetall уже передал Украине десятки тысяч 155-мм снарядов и готовится резко нарастить производство
01:38 • 14986 просмотра
Трамп попросил Зеленского «притормозить» с ударами по российским НПЗ из-за угрозы мирового топливного кризиса
00:37 • 15568 просмотра
Новая большая война у Красного моря — что происходит в Эфиопии и чем это угрожает миру
23:56 • 14906 просмотра
Стубб не видит угрозы нападения России на Финляндию и советует Европе «сохранять спокойствие и ходить в сауну»
27 сентября, 22:56 • 14553 просмотра
The Guardian рассказал об "аде на земле" в оккупированных Олешках, где заканчивается еда
27 сентября, 21:56 • 24662 просмотра
Скандал между Украиной и Южной Кореей из-за пленных из КНДР обострился: почему Сеул так жестко отреагировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.5м/с
81%
755мм
Популярные новости
Российский удар по рынку «Столичный» в Киеве унёс жизни двух человекPhoto27 сентября, 19:22 • 3962 просмотра
Возглавлял НБУ и был и. о. главы Кабмина: Сергей Арбузов получил мандат в госдуме рф27 сентября, 20:01 • 14362 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto27 сентября, 22:05 • 15237 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV27 сентября, 23:06 • 14238 просмотра
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет00:05 • 11269 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 78419 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 94929 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 96673 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 85719 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 83068 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Виталий Кличко
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Лос-Анджелес
Реклама
УНН Lite
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет00:05 • 11359 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV27 сентября, 23:06 • 14327 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto27 сентября, 22:05 • 15316 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 202627 сентября, 21:01 • 20214 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 31737 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Financial Times
Отопление
Старлинк

Трамп «очень серьезно» рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива из США из-за рекордных цен

Киев • УНН

 • 2278 просмотра

США могут временно запретить экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные внутренние цены. Это грозит дефицитом топлива для союзников.

Трамп «очень серьезно» рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива из США из-за рекордных цен

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «очень серьезно» рассматривает возможность запретить экспорт дизельного топлива, чтобы снизить цены внутри страны. Такой шаг может ударить по союзникам США, которые будут вынуждены срочно искать альтернативных поставщиков, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мы очень серьезно относимся к этому вопросу — мы можем это сделать

— заявил Трамп журналистам во время турнира Presidents Cup недалеко от Чикаго.

К такому шагу президента призывают представители американских аграрных штатов. Дизель необходим для сельскохозяйственной техники, грузовиков и железнодорожных перевозок, а его средняя розничная цена в США на прошлой неделе достигла рекордных примерно 6,50 доллара за галлон.

Мировой рынок испытывает дефицит

Ситуацию усугубили перебои с поставками через Ормузский пролив и украинские удары по российским НПЗ. На этом фоне США фактически стали одним из ключевых поставщиков дизельного топлива для мирового рынка, а в прошлом месяце американский экспорт достиг рекордных примерно 2 млн баррелей в сутки.

Европе грозит борьба с Азией за сжиженный газ из-за рекордно низких запасов28.09.26, 00:38 • 2648 просмотров

Советники Трампа уже анализируют последствия возможного краткосрочного запрета. В то же время нефтяные компании предлагают альтернативу — временно отменить федеральный акциз на дизельное топливо. Министр энергетики Крис Райт также заявлял о переговорах с нефтеперерабатывающими компаниями по поводу добровольного ограничения экспорта.

Запрет может быстро снизить цены на дизельное топливо в США, однако создать проблемы на внешних рынках. По данным Bloomberg, американским партнерам, в частности Великобритании и Бразилии, в таком случае придется срочно искать топливо у других поставщиков.

Трамп надеется возобновить переговоры с Ираном уже на следующей неделе, но есть нюанс28.09.26, 00:18 • 3054 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Бразилия
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Чикаго