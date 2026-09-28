Трамп «очень серьезно» рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива из США из-за рекордных цен

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «очень серьезно» рассматривает возможность запретить экспорт дизельного топлива, чтобы снизить цены внутри страны. Такой шаг может ударить по союзникам США, которые будут вынуждены срочно искать альтернативных поставщиков, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мы очень серьезно относимся к этому вопросу — мы можем это сделать — заявил Трамп журналистам во время турнира Presidents Cup недалеко от Чикаго.

К такому шагу президента призывают представители американских аграрных штатов. Дизель необходим для сельскохозяйственной техники, грузовиков и железнодорожных перевозок, а его средняя розничная цена в США на прошлой неделе достигла рекордных примерно 6,50 доллара за галлон.

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Ситуацию усугубили перебои с поставками через Ормузский пролив и украинские удары по российским НПЗ. На этом фоне США фактически стали одним из ключевых поставщиков дизельного топлива для мирового рынка, а в прошлом месяце американский экспорт достиг рекордных примерно 2 млн баррелей в сутки.

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Советники Трампа уже анализируют последствия возможного краткосрочного запрета. В то же время нефтяные компании предлагают альтернативу — временно отменить федеральный акциз на дизельное топливо. Министр энергетики Крис Райт также заявлял о переговорах с нефтеперерабатывающими компаниями по поводу добровольного ограничения экспорта.

Запрет может быстро снизить цены на дизельное топливо в США, однако создать проблемы на внешних рынках. По данным Bloomberg, американским партнерам, в частности Великобритании и Бразилии, в таком случае придется срочно искать топливо у других поставщиков.

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