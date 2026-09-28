Трамп надеется возобновить переговоры с Ираном уже на следующей неделе, но есть нюанс
Киев • УНН
Трамп заявил, что переговоры с Ираном могут возобновиться на следующей неделе при посредничестве Катара. Он отверг открытие Ормузского пролива и не исключил новых ударов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на возобновление переговоров с Ираном на следующей неделе, несмотря на то, что накануне отклонил предложение Тегерана о прекращении огня. Непрямые контакты между сторонами могут начаться уже в понедельник, но Трамп хочет соглашения, которое будет выгодным, сообщает LRT со ссылкой на Axios, пишет УНН.
Детали
Они хотят заключить соглашение, но это не то соглашение, которое я хочу подписать
По данным Axios, новый раунд переговоров планируют провести при посредничестве Катара. Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели непрямые переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Ормузский пролив остается ключевым вопросом
Тегеран предлагал США открыть Ормузский пролив в рамках договоренности о прекращении огня, однако Трамп отклонил это предложение. В то же время американский президент заявил, что за выходные через пролив прошло более 20 млн баррелей нефти – больше всего с начала войны.
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До начала боевых действий через Ормузский пролив транспортировалось около пятой части мировых поставок нефти и газа.
При этом Трамп не исключил новых американских ударов по Ирану. На вопрос, рассматривает ли он такой вариант, президент США ответил: "Я всегда об этом думаю".
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