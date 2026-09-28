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Financial Times

Трамп надеется возобновить переговоры с Ираном уже на следующей неделе, но есть нюанс

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Трамп заявил, что переговоры с Ираном могут возобновиться на следующей неделе при посредничестве Катара. Он отверг открытие Ормузского пролива и не исключил новых ударов.

Трамп надеется возобновить переговоры с Ираном уже на следующей неделе, но есть нюанс
Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на возобновление переговоров с Ираном на следующей неделе, несмотря на то, что накануне отклонил предложение Тегерана о прекращении огня. Непрямые контакты между сторонами могут начаться уже в понедельник, но Трамп хочет соглашения, которое будет выгодным, сообщает LRT со ссылкой на Axios, пишет УНН.

Детали

Они хотят заключить соглашение, но это не то соглашение, которое я хочу подписать

– заявил Трамп.

По данным Axios, новый раунд переговоров планируют провести при посредничестве Катара. Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели непрямые переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Ормузский пролив остается ключевым вопросом

Тегеран предлагал США открыть Ормузский пролив в рамках договоренности о прекращении огня, однако Трамп отклонил это предложение. В то же время американский президент заявил, что за выходные через пролив прошло более 20 млн баррелей нефти – больше всего с начала войны.

Иран заявил о готовности к новым атакам США и ужесточил риторику27.09.26, 13:47 • 13848 просмотров

До начала боевых действий через Ормузский пролив транспортировалось около пятой части мировых поставок нефти и газа.

При этом Трамп не исключил новых американских ударов по Ирану. На вопрос, рассматривает ли он такой вариант, президент США ответил: "Я всегда об этом думаю".

США заявили, что контролируют Ормузский пролив, и отклонили требования Ирана27.09.26, 06:36 • 4642 просмотра

Степан Гафтко

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Иран