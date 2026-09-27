США заявили, что контролируют Ормузский пролив, и отклонили требования Ирана
Киев • УНН
США заявили, что контролируют Ормузский пролив, и отклонили предложение Ирана о восстановлении судоходства. Косвенные ядерные переговоры продолжаются.
США заявили представителям Ирана, что американские силы фактически контролируют Ормузский пролив, поэтому Тегеран не может выдвигать условия для восстановления судоходства через него. Об этом со ссылкой на источник, осведомлённый о ходе непрямых переговоров между странами, сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
По словам собеседника издания, американские переговорщики дали понять иранской стороне, что Тегеран "не контролирует пролив и, соответственно, не может выдвигать в отношении него требования".
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Ранее Иран предложил восстановить судоходство через Ормузский пролив и вернуться к ядерным переговорам в обмен на отмену американской морской блокады и другие уступки.
Трамп отверг предложение Ирана
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон получил предложение Тегерана, однако отказался его принять.
Они внесли предложение, но я его отверг. Иранцы хотят заключить сделку из-за того, что терпят сокрушительное поражение
По его словам, американская морская блокада усиливает экономическое давление на Иран. В то же время, по данным Axios, непрямые контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, а стороны через посредников обсуждают, в частности, ядерные вопросы.
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