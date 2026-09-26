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Разведка США оценивает, что Саудовская Аравия не исключает разработку ядерного оружия - WP

Киев • УНН

 • 1588 просмотра

Американская разведка считает, что Эр-Рияд не отказался от разработки ядерного оружия. Соглашение с США позволяет обогащение урана до 20%.

Разведка США оценивает, что Саудовская Аравия не исключает разработку ядерного оружия - WP

Секретные документы, предоставленные Конгрессу США, содержат оценку американского разведывательного сообщества о том, что Саудовская Аравия не исключает возможности разработки программы ядерного оружия. Об этом американские чиновники сообщили газете The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Этот тревожный прогноз разведки, пишет издание, усилил опасения некоторых американских законодателей по поводу соглашения президента США Дональда Трампа о помощи Саудовской Аравии в создании гражданской ядерной программы, которая, как они опасаются, может способствовать разработке ядерного оружия и спровоцировать гонку вооружений на нестабильном Ближнем Востоке.

Ядерное соглашение позволяет американским компаниям начать реализацию проектов в области ядерной энергетики в Саудовской Аравии на десятки миллиардов долларов, что, как надеется администрация, укрепит американо-саудовские связи и предотвратит сотрудничество королевства с противниками США, такими как россия и Китай.

Объявив о соглашении в июле, администрация заявила, что оно "будет способствовать укреплению безопасности США и региона за счет соблюдения высоких стандартов ядерной безопасности, защиты и нераспространения, а также укрепления конкурентных преимуществ Соединенных Штатов в области гражданских ядерных технологий".

США и Саудовская Аравия заключили ядерное соглашение с возможностью обогащения урана23.07.26, 03:21 • 5530 просмотров

Однако все больше американских законодателей-демократов выражают обеспокоенность тем, что соглашение создает путь к обогащению урана в Саудовской Аравии почти до 20 процентов, что усиливает опасения по поводу возможного использования части ядерного материала в военных целях. В Конгрессе продолжается 90-дневный период рассмотрения, и законодатели могут принять закон, блокирующий соглашение, если им удастся заручиться достаточной поддержкой.

"Этим соглашением администрация Трампа отступает от прецедента, принимая более мягкие ограничения и уступая требованиям Саудовской Аравии, соглашаясь на процесс, который почти наверняка позволит Эр-Рияду приобрести средства для обогащения урана и, возможно, разработки ядерного оружия", - заявила в пятницу, 25 сентября, группа сенаторов-демократов во главе с сенаторами Эдом Марки и Джеффом Меркли в письме государственному секретарю США Марко Рубио.

Государственный департамент внес свой вклад в подготовку секретных документов, направленных в Конгресс в прошлом месяце, заявили чиновники. По их словам, ведомство выглядит более уверенным в гарантиях соглашения и гарантиях правительства Саудовской Аравии.

Меркли заявил The Post, что Соединенные Штаты не должны верить Саудовской Аравии на слово в таком важном вопросе.

"Это ужасная чепуха", – сказал он в интервью, утверждая, что требования саудовцев, которые включают возможность производства ядерного топлива внутри страны, а не его импорта, свидетельствуют о желании создать программу, не предназначенную исключительно для гражданского использования.

"Если они отказались от намерения разрабатывать ядерное оружие, то они отказались бы от внутренних мощностей по обогащению и переработке, не так ли? Они согласились бы на масштабные инспекции МАГАТЭ", – сказал он, имея в виду Международное агентство по атомной энергии.

Правительство Саудовской Аравии не ответило непосредственно на вопросы The Post, но передало предварительное заявление своего министра энергетики Абдулазиза бин Салмана, который заявил, что программа будет "мирной" и разработанной с "самым высоким уровнем ответственности и прозрачности".

Государственный департамент США защитил свою поддержку соглашения, заявив в заявлении для The Post, что Соединенные Штаты "не поддерживают и не будут поддерживать программу ядерного оружия Саудовской Аравии".

"Это отражает проактивный, реалистичный подход к необходимости расширения и укрепления сотрудничества в области ядерной энергетики при сохранении самых строгих стандартов нераспространения, достижимых дипломатическим путем", - говорится в заявлении.

ЦРУ отказалось от комментариев.

Соглашение первоначально ограничивает обогащение урана Саудовской Аравией уровнем менее пяти процентов, но после дополнительного изучения и письменного соглашения позволяет повысить этот предел до 20 процентов — уровня, который позволяет достаточно быстро обогатить уран до оружейного класса. Об ограничениях на обогащение ранее сообщала Wall Street Journal.

Часто упоминаемую обеспокоенность среди экспертов вызывают комментарии саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана в 2018 году, в которых он предупреждал, что Эр-Рияд разработает ядерное оружие, если это сделает Иран.

"Без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы последуем его примеру как можно скорее", — сказал он.

Трамп направил в Конгресс ядерное соглашение с Саудовской Аравией, но требует от Эр-Рияда признать Израиль26.08.26, 07:49 • 6964 просмотра

Юлия Шрамко

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