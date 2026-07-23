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США и Саудовская Аравия заключили ядерное соглашение с возможностью обогащения урана

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Администрация Трампа одобрила 30-летнее соглашение, которое предоставляет американским компаниям ключевую роль в ядерной программе Саудовской Аравии. Документ предусматривает потенциальное строительство завода по обогащению урана в королевстве.

США и Саудовская Аравия заключили ядерное соглашение с возможностью обогащения урана

Администрация Дональда Трампа объявила, что США и Саудовская Аравия достигли знакового соглашения о предоставлении королевству гражданской ядерной программы и потенциальном открытии возможностей для обогащения урана на его территории. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 30-летнее многомиллиардное соглашение предоставляет американским компаниям центральную роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, одновременно блокируя иностранных конкурентов.

Ключевым положением нового соглашения будет обязательство американских компаний построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравии, если совместное исследование США и Саудовской Аравии определит, что такой шаг будет оправдан. Это положение предоставит США влияние на ядерную программу Саудовской Аравии и, как утверждают представители администрации Трампа, способ предотвратить ее злоупотребление в военных целях

- говорится в статье.

В то же время, утверждает издание, соглашение, которое, как ожидается, будет представлено на рассмотрение Конгресса в ближайшие дни, безусловно, окажется противоречивым среди многих законодателей, которые выступают против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке.

Законодателям будет трудно заблокировать соглашение. Преодоление президентского вето потребует совместной резолюции и большинства в две трети голосов как Палаты представителей, так и Сената

- пишет СМИ.

Указывается, что Саудовская Аравия настаивает на мирных намерениях, хотя кронпринц Мухаммед бин Салман, фактический лидер страны, заявил в 2018 году, что если Иран когда-нибудь разработает ядерное оружие, его страна последует этому примеру.

Напомним

На прошлой неделе йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что может открыть новый фронт в противостоянии между США и Ираном.

Авиабаза в Саудовской Аравии подверглась иранскому удару, ранены 15 военных США - СМИ28.03.26, 11:39 • 5020 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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