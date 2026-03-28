Авиабаза в Саудовской Аравии подверглась иранскому удару, ранены 15 военных США - СМИ
Иран выпустил 6 ракет и 29 дронов по авиабазе принца Султана. Ранены 15 американских военных, поврежден самолет-заправщик, погибших нет.
Авиабаза в Саудовской Аравии подверглась массированному удару иранскими ракетами и дронами, в результате чего ранены американские военнослужащие, сообщает AP и CNN, пишет УНН.
Иран выпустил шесть баллистических ракет и 29 беспилотников по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии во время пятничной атаки, сообщил AP человек, осведомленный об инциденте.
"В результате иранской атаки ранены по меньшей мере 15 американских военнослужащих, включая пятерых, получивших серьезные ранения", сообщил AP человек, не имевший права комментировать публично и пожелавший остаться анонимным.
Изначально официальные лица США сообщали, что по меньшей мере 10 американских военнослужащих получили ранения, включая двух серьезно раненых.
Как отмечает CNN, ни один военнослужащий не погиб. А по меньшей мере двое раненых получили осколочные ранения, которые не считаются опасными для жизни, в то время как несколько других военнослужащих получили "повреждения", хотя характер полученных травм пока не ясен, сообщил другой американский чиновник.
Также был поврежден самолет-заправщик, сообщил первый источник CNN.
