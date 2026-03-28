Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Авиабаза в Саудовской Аравии подверглась иранскому удару, ранены 15 военных США - СМИ

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Иран выпустил 6 ракет и 29 дронов по авиабазе принца Султана. Ранены 15 американских военных, поврежден самолет-заправщик, погибших нет.

Авиабаза в Саудовской Аравии подверглась иранскому удару, ранены 15 военных США - СМИ
Авиабаза в Саудовской Аравии подверглась массированному удару иранскими ракетами и дронами, в результате чего ранены американские военнослужащие, сообщает AP и CNN, пишет УНН.

Подробности

Иран выпустил шесть баллистических ракет и 29 беспилотников по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии во время пятничной атаки, сообщил AP человек, осведомленный об инциденте.

"В результате иранской атаки ранены по меньшей мере 15 американских военнослужащих, включая пятерых, получивших серьезные ранения", сообщил AP человек, не имевший права комментировать публично и пожелавший остаться анонимным.

Изначально официальные лица США сообщали, что по меньшей мере 10 американских военнослужащих получили ранения, включая двух серьезно раненых.

Как отмечает CNN, ни один военнослужащий не погиб. А по меньшей мере двое раненых получили осколочные ранения, которые не считаются опасными для жизни, в то время как несколько других военнослужащих получили "повреждения", хотя характер полученных травм пока не ясен, сообщил другой американский чиновник.

Также был поврежден самолет-заправщик, сообщил первый источник CNN.

