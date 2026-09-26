Розвідка США оцінює, що Саудівська Аравія не виключає розробку ядерної зброї - WP

Секретні документи, надані Конгресу США, містять оцінку американської розвідувальної спільноти про те, що Саудівська Аравія не відкидає можливості розробки програми ядерної зброї. Про це повідомили американські чиновники газеті The Washington Post, пише УНН.

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Цей тривожний прогноз розвідки, пише видання, посилив побоювання деяких американських законодавців щодо угоди президента США Дональда Трампа про допомогу Саудівській Аравії у створенні цивільної ядерної програми, що, за їхніми побоюваннями, може сприяти розробці ядерної зброї та спровокувати гонку озброєнь на нестабільному Близькому Сході.

Ядерна угода дозволяє американським компаніям розпочати реалізацію проєктів у галузі ядерної енергетики в Саудівській Аравії на десятки мільярдів доларів, що, як сподівається адміністрація, зміцнить американо-саудівські зв'язки та запобігатиме співпраці королівства з противниками США, такими як росія та Китай.

Оголосивши про угоду в липні, адміністрація заявила, що вона "сприятиме зміцненню безпеки США та регіону за рахунок дотримання високих стандартів ядерної безпеки, захисту та нерозповсюдження, а також зміцнення конкурентних переваг Сполучених Штатів у галузі цивільних ядерних технологій".

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Однак дедалі більше американських законодавців-демократів висловлюють стурбованість тим, що угода створює шлях до збагачення урану в Саудівській Аравії майже до 20 відсотків, що посилює побоювання щодо можливого використання частини ядерного матеріалу у військових цілях. У Конгресі триває 90-денний період розгляду, і законодавці можуть ухвалити закон, який блокує угоду, якщо їм вдасться заручитися достатньою підтримкою.

"Цією угодою адміністрація Трампа відступає від прецеденту, приймаючи м'якіші обмеження і поступаючись вимогам Саудівської Аравії, погоджуючись на процес, який майже напевно дозволить Ер-Ріяду придбати засоби для збагачення урану і, можливо, розробки ядерної зброї", - заявила в п'ятницю, 25 вересня, група сенаторів-демократів на чолі з сенаторами Едом Маркі та Джеффом Мерклі у листі до державного секретаря США Марко Рубіо.

Держдепартамент зробив свій внесок у підготовку секретних документів, спрямованих до Конгресу минулого місяця, заявили чиновники. За їхніми словами, відомство виглядає більш впевненим у гарантіях угоди та гарантіях уряду Саудівської Аравії.

Мерклі заявив The Post, що Сполучені Штати не повинні вірити Саудівській Аравії на слово в такому важливому питанні.

"Це жахлива нісенітниця", – сказав він в інтерв'ю, стверджуючи, що вимоги саудівців, які включають можливість виробництва ядерного палива вдома, а не імпорту, свідчать про бажання створити програму, яка не призначена виключно для цивільного використання.

"Якщо вони відмовилися від наміру розробляти ядерну зброю, то вони відмовилися б від внутрішніх потужностей збагачення та переробки, чи не так? Вони погодилися б на масштабні інспекції МАГАТЕ", – сказав він, маючи на увазі Міжнародне агентство з атомної енергії.

Уряд Саудівської Аравії не відповів безпосередньо на запитання The Post, але передав попередню заяву свого міністра енергетики Абдулазіза бін Салмана, який заявив, що програма буде "мирною" та розробленою з "найвищим рівнем відповідальності та прозорості".

Державний департамент США захистив свою підтримку угоди, заявивши в заяві для The Post, що Сполучені Штати "не підтримують і не підтримуватимуть програму ядерної зброї Саудівської Аравії".

"Це відображає проактивний, реалістичний підхід до необхідності розширення та зміцнення співпраці в галузі ядерної енергетики, зберігаючи при цьому найсильніші стандарти нерозповсюдження, досяжні дипломатично", - сказано у заяві.

ЦРУ відмовилося від коментарів.

Угода спочатку обмежує збагачення урану Саудівською Аравією до менш ніж п'яти відсотків, але після додаткового дослідження та письмової угоди вона дозволяє збільшити цю межу до 20 відсотків, рівня, який дозволяє досить швидко збагачувати до збройового класу. Про обмеження збагачення раніше повідомляла Wall Street Journal.

Часто згадуваним занепокоєнням серед експертів є коментарі саудівського кронпринца Мухаммеда бін Салмана у 2018 році, у яких він попереджав, що Ер-Ріяд розробить ядерну зброю, якщо Іран це зробить.

"Без сумніву, якби Іран розробив ядерну бомбу, ми б наслідували його приклад якомога швидше", – сказав він.

Трамп направив до Конгресу ядерну угоду із Саудівською Аравією, але вимагає від Ер-Ріяда визнати Ізраїль