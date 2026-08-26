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Трамп направив до Конгресу ядерну угоду із Саудівською Аравією, але вимагає від Ер-Ріяда визнати Ізраїль

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Трамп передав Конгресу ядерну угоду з Ер-Ріядом на десятки мільярдів доларів. Вона діятиме лише після визнання Саудівською Аравією Ізраїлю.

Трамп направив до Конгресу ядерну угоду із Саудівською Аравією, але вимагає від Ер-Ріяда визнати Ізраїль

Президент США Дональд Трамп направив до Конгресу угоду із Саудівською Аравією щодо цивільної ядерної енергетики, але наполягає, що вона набуде чинності лише після нормалізації відносин Ер-Ріяда з Ізраїлем. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника американської адміністрації, пише УНН.

Деталі

Угода була досягнута в липні та передбачає можливість експорту американських цивільних ядерних технологій до Саудівської Аравії. Зокрема, йдеться про будівництво реакторів AP1000 компанії Westinghouse. Проєкт оцінюється в десятки мільярдів доларів.

Позиція президента не змінилася: угода буде просунута вперед лише за умови приєднання Саудівської Аравії до Авраамських угод

– заявив американський чиновник.

Водночас Ер-Ріяд наразі не погоджується визнавати Ізраїль без чітких гарантій створення палестинської держави. Переговори щодо нормалізації відносин між країнами фактично були поставлені на паузу після початку війни в Газі у 2023 році.

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Тепер Конгрес має 90 днів на розгляд ядерної угоди. Якщо законодавці не висунуть заперечень, вона набуде чинності. У разі відхилення Трамп може накласти вето, для подолання якого потрібна більшість у дві третини голосів.

Окремі американські законодавці та прихильники нерозповсюдження ядерної зброї вже критикують домовленість. Вони зазначають, що вона не забороняє Саудівській Аравії збагачувати уран або переробляти ядерні відходи, що потенційно може створити шлях до виробництва ядерної зброї.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Ізраїль
Конгрес США
Reuters
Дональд Трамп
Саудівська Аравія