Чи евакуюють США посольство з Києва через погрози рф — Рубіо дав відповідь

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон наразі не планує змінювати формат роботи посольства в Києві через заяви москви про небезпеку для іноземних дипмісій, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, яка позиція США щодо того, що росія закликає іноземних дипломатів у Києві залишити місто, Рубіо відповів: "Вони роблять це вже місяцями. Послухайте, у нас там є посольство, і ми самі вирішимо, чи безпечно їм там перебувати. Але це не нове".

"Тобто, вони кажуть це вже місяцями. Вони попереджають дипломатів виїжджати вже місяцями. І я не думаю, що для когось є сюрпризом те, що Київ під атакою. Це всім зрозуміло. Але ми щодня аналізуємо безпеку кожної дипломатичної місії у світі. І якщо виникне загроза, яка потребуватиме зміни нашої позиції, ми це зробимо. До цього моменту ми цього не робили", - сказав Рубіо.

Нагадаємо

Посольства Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини заявили, що не залишатимуть Київ, попри заклики МЗС рф до дипломатичних представництв залишити столицю та погрози новими масованими ударами.