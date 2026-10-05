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Чи евакуюють США посольство з Києва через погрози рф — Рубіо дав відповідь

Київ • УНН

 • 2042 перегляди

Марко Рубіо заявив, що США самостійно оцінюють безпеку посольства в Києві. Наразі Вашингтон не планує змінювати його роботу.

Чи евакуюють США посольство з Києва через погрози рф — Рубіо дав відповідь
Фото: Stringer/Sputnik/dpa

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон наразі не планує змінювати формат роботи посольства в Києві через заяви москви про небезпеку для іноземних дипмісій, передає УНН

Деталі

Відповідаючи на питання, яка позиція США щодо того, що росія закликає іноземних дипломатів у Києві залишити місто, Рубіо відповів: "Вони роблять це вже місяцями. Послухайте, у нас там є посольство, і ми самі вирішимо, чи безпечно їм там перебувати. Але це не нове". 

"Тобто, вони кажуть це вже місяцями. Вони попереджають дипломатів виїжджати вже місяцями. І я не думаю, що для когось є сюрпризом те, що Київ під атакою. Це всім зрозуміло. Але ми щодня аналізуємо безпеку кожної дипломатичної місії у світі. І якщо виникне загроза, яка потребуватиме зміни нашої позиції, ми це зробимо. До цього моменту ми цього не робили", - сказав Рубіо. 

Нагадаємо 

Посольства Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини заявили, що не залишатимуть Київ, попри заклики МЗС рф до дипломатичних представництв залишити столицю та погрози новими масованими ударами. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Евакуація
Війна в Україні
Марко Рубіо
Державний департамент США
Вашингтон
Швеція
Італія
Іспанія
Німеччина
Київ