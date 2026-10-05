Ми залишаємося в Києві - посольства низки країн ЄС в Україні відреагували на російські погрози
Київ • УНН
Дипломатичні місії Італії, Іспанії, Швеції, Німеччини та інших країн заявили, що залишаться в Києві. рф погрожувала новими ударами.
Посольства Італії, Іспанії, Швеції та Німеччини заявили, що не залишатимуть Київ, попри заклики МЗС рф до дипломатичних представництв залишити столицю та погрози новими масованими ударами, пише УНН.
Разом з іншими очільниками дипломатичних представництв у Києві ми із занепокоєнням беремо до уваги погрози МЗС росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. росія зобов’язана дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Ми залишаємося в Києві
Аналогічну заяву оприлюднила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, її заяву підтримало посольство Франції.
Про намір залишатися в Україні також заявили посольства Естонії та Польщі. Зокрема, в польському посольстві наголосили, що не планують змінювати режим роботи дипломатичної місії в Києві.
Нагадаємо
3 жовтня МЗС рф заявило про подальші удари по Києву та інших містах України. Іноземців і дипломатів закликали залишити столицю.
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