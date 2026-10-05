Boeing утричі збільшить виробництво головок самонаведення для ракет Patriot - отримали великий контракт
Київ • УНН
Boeing отримала від Lockheed Martin семирічний контракт на $14,7 млрд для розширення виробництва головок PAC-3 MSE. Потужності мають зрости втричі.
У понеділок компанія Boeing повідомила про отримання від Lockheed Martin семирічного контракту вартістю близько 14,7 мільярда доларів на розширення виробництва та постачання головок самонаведення для ракет PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
За даними ЗМІ, PAC-3 MSE — це протиракета кінетичного ураження (типу "hit-to-kill"), що використовується в системі протиповітряної оборони Patriot для перехоплення балістичних і крилатих ракет, а також літаків.
Цей контракт дозволить Boeing потроїти виробництво головок самонаведення для PAC-3 MSE — ключового компонента системи наведення ракети, який виявляє та супроводжує цілі, а також забезпечує їх перехоплення.
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У січні компанія Lockheed оголосила про укладення семирічної рамкової угоди з Міністерством оборони США, спрямованої на збільшення річних виробничих потужностей для випуску ракет-перехоплювачів PAC-3 з приблизно 600 до 2000 одиниць.
Ці виробничі угоди покликані стимулювати підрядників прискорити нарощування обсягів випуску продукції.
Вони є частиною ширшої ініціативи адміністрації Трампа, спрямованої на надання пріоритету виробництву озброєнь над виплатами акціонерам.
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Представники галузі застерігають, що Конгрес ще не виділив фінансування для цих угод, а це означає, що підрядники можуть не мати змоги здійснювати масштабні інвестиції в компоненти та виробничі потужності, доки законодавці не ухвалять відповідне рішення.
Видання наголошує, що попит на ці ракети-перехоплювачі різко зріс, оскільки конфлікти в Ірані та Україні виснажують запаси озброєння США; це спонукало Армію США в липні укласти з Lockheed Martin контракт вартістю до 58,6 мільярда доларів на збільшення виробництва ракет PAC-3.