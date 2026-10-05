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Boeing утричі збільшить виробництво головок самонаведення для ракет Patriot - отримали великий контракт

Київ • УНН

 • 5638 перегляди

Boeing отримала від Lockheed Martin семирічний контракт на $14,7 млрд для розширення виробництва головок PAC-3 MSE. Потужності мають зрости втричі.

Boeing утричі збільшить виробництво головок самонаведення для ракет Patriot - отримали великий контракт
Пуск зенітної ракети MIM-104F MSE зі складу ЗРК Patriot. Фото: Lockheed Martin

У понеділок компанія Boeing повідомила про отримання від Lockheed Martin семирічного контракту вартістю близько 14,7 мільярда доларів на розширення виробництва та постачання головок самонаведення для ракет PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними ЗМІ, PAC-3 MSE — це протиракета кінетичного ураження (типу "hit-to-kill"), що використовується в системі протиповітряної оборони Patriot для перехоплення балістичних і крилатих ракет, а також літаків.

Цей контракт дозволить Boeing потроїти виробництво головок самонаведення для PAC-3 MSE — ключового компонента системи наведення ракети, який виявляє та супроводжує цілі, а також забезпечує їх перехоплення.

У США залишилося близько 800 ракет PAC-3 до Patriot, запаси скоротилися майже на дві третини – Defense Express01.08.26, 06:15 • 21030 переглядiв

У січні компанія Lockheed оголосила про укладення семирічної рамкової угоди з Міністерством оборони США, спрямованої на збільшення річних виробничих потужностей для випуску ракет-перехоплювачів PAC-3 з приблизно 600 до 2000 одиниць.

Ці виробничі угоди покликані стимулювати підрядників прискорити нарощування обсягів випуску продукції.

Вони є частиною ширшої ініціативи адміністрації Трампа, спрямованої на надання пріоритету виробництву озброєнь над виплатами акціонерам.

Boeing збільшує виробництво компонентів для ракет PAC-3 на тлі зростання попиту20.07.26, 01:37 • 22540 переглядiв

Представники галузі застерігають, що Конгрес ще не виділив фінансування для цих угод, а це означає, що підрядники можуть не мати змоги здійснювати масштабні інвестиції в компоненти та виробничі потужності, доки законодавці не ухвалять відповідне рішення.

Видання наголошує, що попит на ці ракети-перехоплювачі різко зріс, оскільки конфлікти в Ірані та Україні виснажують запаси озброєння США; це спонукало Армію США в липні укласти з Lockheed Martin контракт вартістю до 58,6 мільярда доларів на збільшення виробництва ракет PAC-3.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
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Армія США
Boeing
Міністерство оборони США
MIM-104 Patriot