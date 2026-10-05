Україна поступилася Угорщині та опустилася на третє місце у групі Ліги націй
Київ • УНН
Збірна України програла Угорщині 1:2 у номінально домашньому матчі Ліги націй. Команда Андреа Мальдери зазнала другої поспіль поразки.
Збірна України з футболу зазнала другої поспіль поразки у груповому раунді Ліги націй. У номінально домашньому матчі підопічні Андреа Мальдери поступилися команді Угорщини, повідомляє УНН.
Деталі
Перший тайм пройшов за тотальної переваги "синьо-жовтих", але Очеретько та Пономаренко свої нагоди забити змарнували - 0:0.
На початку другої половини угорці реалізували чи не єдину на той момент нагоду - голом відзначився Мілан Тот - 0:1.
На 83-й хвилині Роман Яремчук зрівняв рахунок після подачі з кутового - 1:1.
Однак уже в наступній атаці угорці зусиллями Габора Юрека таки вибороли перемогу - 1:2.
Після цього матчу збірна України опустилася на третє місце у групі 2 Ліги націй і нині поступається трьома заліковими пунктами угорцям і чотирма - північним ірландцям.
Нагадаємо
Перед матчем фаворитом букмекери вважали Україну. На перемогу "синьо-жовтих" ставки приймалися з коефіцієнтом 2,29, на нічию - 3,40, на виграш гостей - 3.
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