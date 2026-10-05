Україна поступилася Угорщині та опустилася на третє місце у групі Ліги націй

$44.990.1550.530.16
ukenru
20:46 • 4422 перегляди
Україна поступилася Угорщині та опустилася на третє місце у групі Ліги наційPhoto
19:10 • 11250 перегляди
Boeing утричі збільшить виробництво головок самонаведення для ракет Patriot - отримали великий контракт
17:31 • 15374 перегляди
Трамп знову заявив, що через удари України по російських НПЗ ростуть ціни на бензин у СШАPhoto
17:10 • 15498 перегляди
Чи евакуюють США посольство з Києва через погрози рф — Рубіо дав відповідьVideo
16:18 • 23554 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою
Ексклюзив
5 жовтня, 15:28 • 25495 перегляди
Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій
5 жовтня, 15:04 • 17260 перегляди
Український FP-1/FP-2 може стати носієм восьми перехоплювачів SPYS: Quantum WIY Industries показала концепцію
5 жовтня, 14:47 • 15460 перегляди
Непал завершує пошуково-рятувальні роботи після повені - що зі зниклими безвісти
5 жовтня, 14:03 • 14957 перегляди
Новий рекорд - курс долара в Україні перевищив 45 гривеньPhoto
5 жовтня, 13:11 • 21275 перегляди
Фотографувалась зі зброєю і має футболку "F*ck Joe Biden" - Трамп взяв у свою медійну команду 24-річну журналісткуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
74%
752мм
Популярнi новини
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo5 жовтня, 12:15 • 36958 перегляди
Віскі вперше відправлять у космос для витримкиPhoto5 жовтня, 13:20 • 22954 перегляди
Куплену за $30 знайдену в "темному кутку" картину продали на аукціоні за $1,35 млнVideo5 жовтня, 14:03 • 21576 перегляди
Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними5 жовтня, 14:20 • 22926 перегляди
Енергетики виявили хомʼяка на високовольтних лініях і влаштували справжню рятувальну операціюVideo5 жовтня, 15:42 • 14967 перегляди
Публікації
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto18:57 • 10937 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою16:18 • 23557 перегляди
Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій
Ексклюзив
5 жовтня, 15:28 • 25497 перегляди
Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними5 жовтня, 14:20 • 23006 перегляди
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo5 жовтня, 12:15 • 37041 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Фрідріх Мерц
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto18:57 • 10937 перегляди
Мальдера оголосив стартовий склад України на матч з Угорщиною: хто на замініVideo18:00 • 7064 перегляди
Енергетики виявили хомʼяка на високовольтних лініях і влаштували справжню рятувальну операціюVideo5 жовтня, 15:42 • 15060 перегляди
Влучив м’ячем в обличчя фаната - “нейтрального” росіянина Мєдвєдєва дискваліфікували на турнірі в ПекініVideo5 жовтня, 15:25 • 12282 перегляди
Куплену за $30 знайдену в "темному кутку" картину продали на аукціоні за $1,35 млнVideo5 жовтня, 14:03 • 21673 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Шахед-136
Falcon 9
Dassault Rafale

Україна поступилася Угорщині та опустилася на третє місце у групі Ліги націй

Київ • УНН

 • 4430 перегляди

Збірна України програла Угорщині 1:2 у номінально домашньому матчі Ліги націй. Команда Андреа Мальдери зазнала другої поспіль поразки.

Україна поступилася Угорщині та опустилася на третє місце у групі Ліги націй

Збірна України з футболу зазнала другої поспіль поразки у груповому раунді Ліги націй. У номінально домашньому матчі підопічні Андреа Мальдери поступилися команді Угорщини, повідомляє УНН.

Деталі

Перший тайм пройшов за тотальної переваги "синьо-жовтих", але Очеретько та Пономаренко свої нагоди забити змарнували - 0:0.

На початку другої половини угорці реалізували чи не єдину на той момент нагоду - голом відзначився Мілан Тот - 0:1.

На 83-й хвилині Роман Яремчук зрівняв рахунок після подачі з кутового - 1:1.

Однак уже в наступній атаці угорці зусиллями Габора Юрека таки вибороли перемогу - 1:2.

Після цього матчу збірна України опустилася на третє місце у групі 2 Ліги націй і нині поступається трьома заліковими пунктами угорцям і чотирма - північним ірландцям.

Нагадаємо

Перед матчем фаворитом букмекери вважали Україну. На перемогу "синьо-жовтих" ставки приймалися з коефіцієнтом 2,29, на нічию - 3,40, на виграш гостей - 3.

Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва24.09.26, 20:41 • 31887 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Угорщина
Україна