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Ліга націй: анонс матчу Україна-Угорщина

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Україна та Угорщина зустрінуться 5 жовтня у Трнаві в Лізі націй. Матч покажуть MEGOGO та MEGOGO СПОРТ, фаворитом є Україна.

Ліга націй: анонс матчу Україна-Угорщина

У понеділок, 5 жовтня, збірна України у номінально домашньому матчі зустрінеться із Угорщиною у рамках четвертого туру Ліги націй. УНН розповідає, що відомо перед поєдинком, де дивитися матч та хто фаворит протистояння. 

Деталі

Поєдинок четвертого туру групи В2 між Україною та Угорщиною відбудеться вже цього понеділка, 5 жовтня. Стартовий свисток на стадіоні Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина) пролунає о 21:45. 

Після трьох зіграних турів Угорщина та Україна мають однакову кількість очок - 4. У першому турі наша збірна обіграла угорців - 1:0. У другому проти Грузії була зафіксована нульова нічия, а у третьому - розгромно поступилася Північній Ірландії (3:0). 

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Натомість Угорщина, як вже зазначалося, поступилася Україні, зіграла у нульову нічию із Північною Ірландією, а також перемогла Грузію у третьому турі - 1:0. 

У поєдинку проти Угорщини збірній не допоможуть форвард Данило Сікан та захисник Микола Матвієнко через перебір жовтих карток. 

Де дивитися, фаворит 

Переглянути зустріч можна буде на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх пакетах "MEGOPACK". Крім того, матч покажуть безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ, доступному в етері Т2 та кабельних мережах.

Фаворитом у цьому поєдинку букмекери бачать Україну. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 2,29. Нічия – 3,40. Виграш гостей – 3.

Зазначимо, це буде останній матч для нашої збірної у жовтні. Після цього, гравці команди повернуться до своїх клубів. Наступні матчі Національної команди відбудуться у листопаді. 

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Павло Башинський

Спорт
Словаччина
Угорщина
Україна
Грузія